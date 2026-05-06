30 años de prisión a sujeto que violó a menor y grabó cuando cometía los abusos

Condenado a 30 años por abusar de familiar suyo menor de edad

La Fiscalía del Estado informó de una sentencia ejemplar en contra de un hombre identificado como Javier Alonso “N”, quien fue encontrado responsable del delito de abuso sexual infantil en agravio de un menor de edad con quien mantiene un vínculo de consanguinidad.

El agresor además de violar a la víctima, registró en forma audiovisual los hechos con su teléfono celular, lo que hizo más grave su conducta delictiva.

Los hechos se suscitaron el 10 de junio de 2022 en el interior de un domicilio particular ubicado en el municipio de Zapopan, según informó la Fiscalía, aunque no precisó la edad de la víctima ni la colonia en donde ocurrió la agresión.

Una vez que se presentó la denuncia del caso, “la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia activó de inmediato los protocolos correspondientes” y #a través de los peritajes psicológicos, médicos y de análisis forense digital, se integró una carpeta de investigación" que permitió la captura de Javier Alonso “N”, quien fue enviado a Puente Grande e imputado ante un juez.

Una vez llevado a cabo el proceso penal, el juzgador le impuso una pena privativa de la libertad de 30 años de prisión por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Además, lo condenó al pago de la reparación del daño, cuyo monto será cuantificado en la etapa de ejecución de sentencia.