Informa Pablo Lemus relevo en SIAPA para enfrentar crisis del agua en el AMG

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció el relevo en la dirección del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), como parte de una estrategia para hacer frente a la crisis hídrica que afecta al Área Metropolitana de Guadalajara.

El mandatario estatal informó que el ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda asumirá como nuevo titular del organismo, con la encomienda de implementar acciones inmediatas para mejorar la calidad del servicio y atender la escasez de agua que impacta a diversas colonias.

Lemus Navarro reconoció que el SIAPA enfrenta una crisis histórica, por lo que su administración destinará todos los recursos necesarios para su rescate, con el objetivo de garantizar el derecho humano al acceso a agua de calidad.

Asimismo, subrayó que este desafío requiere de la participación colectiva, por lo que hizo un llamado a la sociedad, al sector productivo, a los gobiernos municipales y a la comunidad académica para sumar esfuerzos y construir soluciones conjuntas frente a la problemática hídrica.