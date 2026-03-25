Por pornografía infantil cae maestro de inglés en Vallarta; lo acusaron en sitio dedicado a combatir explotación a menores

El maestro detenido ofrecía clases en la finca en donde se realizó el cateo. FOTO: Google Maps

El reporte en una plataforma internacional dedicada a combatir la explotación sexual contra menores de edad, derivó en la detención de un maestro de inglés señalado de elaborar y almacenar pornografía infantil.

La captura de Alfredo “N” fue realizada en Puerto Vallarta por agentes de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, en una acción conjunta con elementos del Ejército Mexicano.

Maestro de inglés acusado de pornografía infantil

La Fiscalía de Jalisco informó que inició la investigación del caso tras recibir una denuncia por parte de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, la que a su vez recibió reportes internacionales de la plataforma Cyber Tipline, organización dedicada a combatir y denunciar la explotación infantil.

Los informes “alertaban sobre la posible posesión, producción y distribución de material de abuso sexual infantil vinculados directamente a un seudónimo ‘Alfredo’”.

🚔 Capturan a maestro que habría participado en la elaboración y almacenamiento de pornografía infantil 🚔



🔎 Derivado de trabajos de inteligencia, fue identificado el presunto responsable tras reportes internacionales de explotación infantil. (1-4) pic.twitter.com/ae2WzSVzRc — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) March 25, 2026

“Las indagatorias permitieron asociar la presunta participación del hombre en estos hechos, a través de los datos, números telefónicos y cuentas de correo electrónico utilizadas en dicho material”, indicó la Fiscalía.

Luego de la investigación y el análisis de la información, el Ministerio Público obtuvo datos de prueba para solicitar una orden de aprehensión y una orden de cateo y el presunto delincuente sexual, quien se desempeñaba como maestro de inglés, fue capturado en una finca cercana al cruce de las calles Héroes de la Patria y Paseo Benemérito de las Américas, en la colonia Valentín Gómez Farías, de Puerto Vallarta, en donde ofrecía sus clases.

Maestro de inglés acusado de pornografía infantil

El detenido fue entregado a un juez de control ante el que se le imputará por el delito de trata de personas, en su modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil.