Guadalajara

Policía Vial asegura que durante la mañana de este lunes no se han bloqueado carreteras; Gobierno de México dice que mantienen diálogo abierto con los grupos manifestantes y que no existe razón para los cierres

Reportan que en Jalisco no hay cierre de carreteras

Por Lino González Corona
Foto de archivo

La Policía Vial de Jalisco asegura que durante la mañana de este lunes 6 de abril, no se han registrado cierres de carreteras federales en el territorio de nuestro estado.

Aunque persiste la amenaza latente de que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo (FNRCM) bloqueen los principales caminos en 20 entidades federativas en demanda de mayor seguridad y otras cuestiones, como el mejorar el precio que se les paga a productores agrarios, no se ha detectado ningún cierre de vías de comunicación terrestres en Jalisco.

La amenaza es de un paro indefinido a partir de este lunes en 20 estados del país, con bloqueos en carreteras y autopistas consideradas como puntos estratégicos.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y la red de trabajadores agrarios Amigos por el Campo anunciaron que ellos no participarán; aun así, sigue latente la posibilidad de los cierres de carreteras.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México señaló que “no hay razón” para llevar a cabo el paro nacional indefinido de transportistas y agricultores este lunes 6 de abril, puesto que las autoridades gubernamentales mantienen el diálogo abierto con los grupos manifestantes e, incluso, han llegado a acuerdos.

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