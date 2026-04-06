Reportan que en Jalisco no hay cierre de carreteras

Foto de archivo

La Policía Vial de Jalisco asegura que durante la mañana de este lunes 6 de abril, no se han registrado cierres de carreteras federales en el territorio de nuestro estado.

Aunque persiste la amenaza latente de que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo (FNRCM) bloqueen los principales caminos en 20 entidades federativas en demanda de mayor seguridad y otras cuestiones, como el mejorar el precio que se les paga a productores agrarios, no se ha detectado ningún cierre de vías de comunicación terrestres en Jalisco.

La amenaza es de un paro indefinido a partir de este lunes en 20 estados del país, con bloqueos en carreteras y autopistas consideradas como puntos estratégicos.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y la red de trabajadores agrarios Amigos por el Campo anunciaron que ellos no participarán; aun así, sigue latente la posibilidad de los cierres de carreteras.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México señaló que “no hay razón” para llevar a cabo el paro nacional indefinido de transportistas y agricultores este lunes 6 de abril, puesto que las autoridades gubernamentales mantienen el diálogo abierto con los grupos manifestantes e, incluso, han llegado a acuerdos.