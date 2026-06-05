Jalisco apuesta por su promoción global rumbo al Mundial 2026 con embajadores, rutas turísticas e inteligencia artificial

Con la mira puesta en convertir al Mundial de Futbol 2026 en un detonante de largo plazo para el turismo y la economía estatal, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó la campaña Embajadores de Jalisco y el Pasaporte Mundialista 2026, dos de las principales apuestas para proyectar al estado ante millones de visitantes y espectadores alrededor del mundo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste a la presentación de la campaña Embajadores de Jalisco (ALICIA REYES )

Durante la presentación, el mandatario sostuvo que la justa mundialista representa una oportunidad histórica para posicionar a la entidad más allá de los partidos que se disputarán en Guadalajara.

“Vamos a colocar a Jalisco en los ojos del mundo (...) Esa es la importancia del Mundial. No son cuatro partidos, no son 39 días. Es lo que vamos a conquistar para el futuro turístico de nuestro Estado”, afirmó.

La estrategia forma parte de la campaña de promoción turística “Jalisco es México”, presentada previamente en la Ciudad de México y con la que el gobierno estatal busca reforzar el posicionamiento nacional e internacional de la entidad como uno de los principales destinos del país rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste a la presentación de la campaña Embajadores de Jalisco (ALICIA REYES)

Embajadores de Jalisco, los rostros que llevarán al estado al mundo

Uno de los pilares de la estrategia es la campaña Embajadores de Jalisco, integrada por figuras destacadas del deporte, la música, la gastronomía, el entretenimiento y la cultura, quienes compartirán experiencias, recomendaciones y contenidos sobre los atractivos turísticos del estado.

En esta primera etapa participan personalidades como Alejandro Fernández, Sergio “Checo” Pérez, Isaac Hernández, Lorena Ochoa, Jacqueline Bracamontes, Paty Cantú, Ximena Sariñana, Alan Estrada, Carlos Salcido, Manuel García Rulfo, Sofía Aragón y Poncho Cadena, entre otros representantes del talento jalisciense.

Lemus destacó que los embajadores representan la identidad de Jalisco y serán una pieza clave para mostrar la riqueza cultural, gastronómica y turística de todas las regiones del estado.

“Nosotros tenemos para dar y para repartir. Con embajadoras y embajadores que son conocidos en todo el mundo y que tan solo viendo su imagen o escuchando su voz, dicen, esos son de Jalisco”, expresó.

El gobernador reiteró además que Jalisco busca consolidarse como “la sede más mexicana” del Mundial, al ser origen de símbolos que identifican a México en el extranjero, como el mariachi, el tequila y la charrería.

Por su parte, Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco, explicó que la campaña está inspirada en el realismo mágico y busca transmitir la manera en que se vive y se siente el estado.

“El estado puede presumir de la gran cantidad de líderes que ponen en alto el nombre, no solo de Jalisco, sino de todo México en el mundo. En cualquier ámbito: cine, música, deporte, gastronomía, lo que se les ocurra”, señaló la funcionaria.

Fridman añadió que el proyecto busca fortalecer y dignificar la marca Jalisco mediante historias protagonizadas por personajes que han alcanzado reconocimiento internacional.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste a la presentación de la campaña Embajadores de Jalisco (ALICIA REYES )

El Pasaporte Mundialista invita a recorrer todo Jalisco

Como complemento de la estrategia promocional, la Secretaría de Turismo presentó el Pasaporte Mundialista 2026, una iniciativa diseñada para incentivar que visitantes y residentes recorran diferentes regiones del estado durante la celebración mundialista.

El programa contempla 39 experiencias turísticas disponibles entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, así como 70 paquetes turísticos operados por prestadores certificados, enfocados en distintos segmentos de mercado.

Las rutas incluyen experiencias gastronómicas, culturales, de naturaleza, aventura, bienestar y playa en destinos como Tequila, Puerto Vallarta, Costalegre, Chapala, Guadalajara, Tapalpa, Mazamitla, Cocula y Los Altos de Jalisco.

La secretaria de Turismo destacó que el objetivo es ampliar la derrama económica del Mundial más allá de la Zona Metropolitana de Guadalajara y distribuir sus beneficios en distintas regiones del estado.

La estrategia se apoya además en el portal oficial mundialista, donde los visitantes podrán consultar información sobre agenda de actividades, movilidad, hospedaje, gastronomía, festivales y servicios turísticos especializados.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste a la presentación de la campaña Embajadores de Jalisco (ALICIA REYES )

TAPAT-IA, la anfitriona digital para los visitantes

Otro de los anuncios relevantes fue la presentación de TAPAT-IA, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada para brindar atención y recomendaciones personalizadas a quienes visiten Jalisco durante el Mundial.

La plataforma funcionará como una asistente virtual capaz de orientar a los usuarios en la planeación de viajes, sugerir actividades de acuerdo con sus intereses y facilitar información turística actualizada.

El personaje digital fue diseñado con la imagen de una mujer tapatía y forma parte del ecosistema tecnológico que acompañará la estrategia turística estatal rumbo a 2026.

De acuerdo con las autoridades, esta herramienta permitirá a turistas nacionales e internacionales acceder de forma rápida a información sobre destinos, experiencias, eventos, opciones gastronómicas y servicios, fortaleciendo la experiencia de viaje durante la justa mundialista.

Además de estas iniciativas, el Gobierno de Jalisco anunció que la programación rumbo al Mundial estará acompañada por actividades artísticas y culturales, con la participación de mariachis, talento local, DJs y artistas de talla internacional.

En el acto también estuvo presente Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Desarrollo Económico, así como representantes del sector turístico, empresarial y autoridades de los distintos niveles de gobierno.