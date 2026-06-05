Financieras de créditos para autos acumulan 187 denuncias

Financieras de créditos automotrices acusadas de fraude han quedado clausuradas por la Fiscalía de Jalisco

Las denuncias en contra de financieras de créditos automotrices fraudulentas suman en total 187, con un monto que asciende a 4 millones 979 mil pesos, según lo dio a conocer la Fiscalía de Jalisco.

El titular de esa dependencia, Salvador González de los Santos, dio a conocer que se han desplegado diversos operativos que han dejado la captura de ocho personas involucrados en estos presuntos fraudes.

El titular del Ministerio Público en Jalisco dijo que las acciones sobre estos casos son encabezadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales.

MODUS OPERANDI Y FINANCIERAS SEÑALADAS

‘’A un cliente ya le habían cobrado 30 mil pesos como pago inicial para darle una camioneta Tacoma, misma que nunca le entregaron. Además de último momento le cambiaron las condiciones de entrega y le exigían más dinero como mensualidades’’, explicó González de los Santos sobre la forma en que operan y defraudan estas compañías.

Una de las empresas señaladas es la Financiera Finvia, en contra de la cual existen 98 denuncias con un monto de 3 millones de pesos.

Otra es ATM Motors Auto Financiamiento, que acumula 34 denuncias por presuntos fraudes por 912 mil pesos.

Completa la lista la empresa Élite Inspire Motors and Logistics, que ha sido denunciada en 55 carpetas de investigación, por una afectación de un millón 67 mil pesos.

En relación con los fraudes de esta última financiera, la Fiscalía detuvo a Jonathan “N” y Kevyn “N”, esto luego de que se realizaron dos cateos para obtener indicios, en las oficinas que la compañía tiene en Guadalajara y en Tonalá.

Las otras capturas han derivado de distintas acciones ministeriales, entre ellas un cateo realizado el pasado 29 de abril en un inmueble de la empresa Finvia, ubicado en un centro comercial de la Calle Ramón López Velarde, de la Colonia La Paz, en los límites de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, después de que se habían interpuesto múltiples denuncias por no cumplir con la entrega de vehículos ofertados bajo esquemas de financiamiento y de los cuales los afectados ya habían entregado el dinero de los enganches.

Financieras ofrecían créditos para comprar coches, recibían los enganches pero no entregaban las unidades

La diligencia de cateo fue autorizada por un juez en respuesta de la solicitud que hizo la Fiscalía tras la querella de una persona que denunció haber entregado 30 mil pesos como pago inicial para la adquisición de un vehículo, que nunca le fue entregado.

Ese día fueron detenidos ahí seis hombres: José Alfredo “N”, José de Jesús “N”, Luis Alberto “N”, Ismael “N”, Kevin Arturo ‘’N’’ y Aldo “N”.

Aldo “N” también resultó con presunta participación en la empresa ATM Motors Auto Financiamiento.

Del total de ocho detenidos, siete ya están vinculados a proceso por el delito de fraude, mientras que, Kevin Arturo ‘’N’’, fue vinculado por el delito de cohecho.

La Fiscalía de Jalisco enfatizó que exhorta a las personas que pudieran haber sido afectadas por estos esquemas de financiamiento automotriz, a presentarse para levantar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público en las instalaciones de la Calle 14, entre las calles 3 y 5, de la Zona Industrial, de Guadalajara.