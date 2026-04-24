Secretaría de Gobierno asegura que no hay atrasos en pago a 60 trabajadores de Comisión de Búsqueda

Personal de la Comisión acompaña colectivos en campo a realizar tareas de localización de personas.

La Secretaría General de Gobierno aseguró que solo son 11 los trabajadores en proceso de recibir su pago en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pero el problema es atribuible a que ellos no presentaron a tiempo la factura correspondiente, requisito indispensable para poder procesar el depósito, conforme a la forma de pago bajo el esquema de honorarios.

La dependencia que dirige Salvador Zamora respondió así a la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, quien el jueves desde el Congreso, hizo un llamado para que se otorgue certeza laboral a los trabajadores de la Comisión de Búsqueda, quienes acuden a campo con colectivos de familiares de desaparecidos, en situaciones de alto riesgo y no tienen seguridad social.

La legisladora señaló que 60 empleados han tenido problemas para recibir el pago oportuno de sus salarios.

La Secretaría General de Gobierno reconoció que el personal realiza jornadas de trabajo exigentes. En ese sentido, “es importante señalar que las horas extraordinarias son compensadas con periodos de descanso, en apego a lo establecido por la normativa aplicable”, señaló.

Trabajar en la Comisión Estatal de Búsqueda implica un alto nivel de compromiso y vocación de servicio, se señaló en el comunicado. “Valoramos profundamente su labor y profesionalismo, y mantenemos la disposición permanente de seguir fortaleciendo sus condiciones de trabajo”, subrayó la dependencia del Gobierno de Jalisco.

En total, son 100 los trabajadores de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

La diputada Tonantzin Cárdenas recordó que desde agosto de 2025 se hizo una petición al secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, para que se asignaran recursos económicos y se les otorgue base salarial a los empleados que salen a la búsqueda en campo de personas desaparecidas. Sin embargo, nueve meses después, no hay respuesta sobre la solicitud hecha formalmente por la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso de Jalisco.