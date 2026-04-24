Los “warrior soul” de Jalisco

El fin de semana se llevó a cabo en Jalisco el “Fearless Congress” un evento que asegura ser una respuesta al “ataque a la masculinidad” que están viviendo los hombres.

Se enmarca, por tanto, en lo que desde ciertos sectores llaman “crisis de la masculinidad”, concepto retomado por movimientos neoconservadores y antifeministas para victimizar a los hombres, a quienes presentan como seres heridos que necesitan “volver” a unos supuestos valores masculinos. Esta “crisis de masculinidad” en realidad es el miedo a otra crisis: una crisis del patriarcado.

El famoso congreso, que parte de la premisa del “ataque”, no especifica de entrada la identidad de los atacantes. Sin embargo, entre sus videos podemos empezar a encontrar a las responsables: según señalan, las mujeres les dan miedo. No dicen por qué, eso sí. La propuesta para superar este miedo es la conversión en un “hombre virtuoso”.

Para ello, la estrategia podría resumirse en futbol, religión y autoayuda. Así, los ponentes son deportistas e influencers, casi todos con currículos que se miden más por seguidores y likes, que por su actividad profesional. Un curioso cóctel de cristianismo a modo, Inteligencia Artificial, discursos motivacionales y una embarradita de términos científicos desarticulados como “neurociencia” o “reprogramación”.

Vale la pena señalar que los convocantes están relacionados con Regnum Christi, el brazo laico de los Legionarios de Cristo. Actores y políticos relevantes que operan colegios de élite y medios, con aspiraciones de influencia cultural y política amplia. El fundador de esa orden, por cierto, es Marcial Maciel, acusado de delitos gravísimos, entre ellos abuso sexual a menores. ¿Han pensado los asistentes si este contexto es el más adecuado para impulsar “una masculinidad virtuosa”?

Cuando analizamos el argumento del supuesto congreso, observamos que los organizadores llaman a reencontrarse con sus adormecidos “anhelos de batalla y aventura”, que según ellos laten en el corazón de los hombres, específicamente en su “alma de guerrero” (bueno, “warrior soul”, que queda mejor en inglés) y apelan a construir “brotherhood” entre ellos.

Parece un poco aventurado pensar que en Jalisco tenemos necesidad de despertar a los guerreros. A finales de febrero vimos que grupos armados solo necesitaron una chispa para hacer alarde de esa fiereza. Definitivamente tampoco parece que haya miedo a las mujeres, si consideramos las escandalosas cifras de violencia de género.

En ambos casos, tanto contra las mujeres como contra sus congéneres, la violencia es ejercida de forma abrumadora por los hombres. No parece, por tanto, que nosotras seamos quienes vamos a hacerles daño.

La realidad es que cuando vamos desglosando este evento y las actividades que se proponen podemos ver cómo se trata de una burda manipulación que busca aprovecharse de las personas.

No temen a las mujeres, temen que descubramos el teatro sobre el que han construido su poder. Sorprende que desde el gobierno de Guadalajara llegaran a considerar que algo así, de tan baja calidad y con motivos tan cuestionables, debía ser apoyado por dinero público (aunque después del escándalo decidieran retirar el patrocino). De cualquier forma, si algo le sobra al Regnum Chisti es dinero.

*Por Concepción Sánchez Domínguez-Guilarte y Mariana Espeleta Olivera, académicas del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO