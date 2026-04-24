GDLuz enciende el Centro Histórico de Guadalajara y reúne a miles en su noche inaugural

El Centro Histórico se transformó en un espectáculo de luz, color y sonido con el arranque de la novena edición de GDLuz, inaugurada por Vero Delgadillo, Presidenta Municipal de Guadalajara, quien destacó el festival como un punto de encuentro para las familias tapatías y visitantes.

GDLuz 2026

Minutos antes del primer espectáculo multimedia en Plaza de la Liberación, la alcaldesa dio la bienvenida a las y los asistentes, resaltando que GDLuz se ha consolidado como el festival de luces más importante de América Latina, con una convocatoria que supera el millón y medio de personas.

El recorrido, de más de dos kilómetros, ofrece una experiencia inmersiva inspirada en el folclore mexicano, donde se combinan espectáculos de iluminación, música, arte digital y presentaciones en vivo.

Durante la jornada inaugural, espacios emblemáticos cobraron vida: la Catedral se iluminó con un ballet folclórico acompañado de mapping; Plaza de Armas albergó una zona neón con DJ en vivo; Plaza de la Liberación presentó un espectáculo multimedia con orquesta, cantante y pirotecnia; mientras que en Plaza Fundadores se dio paso a bandas emergentes.

GDLuz 2026

El festival está dividido en cinco zonas temáticas: “La Música”, “La Fiesta”, “Los Agaves”, “Los Juguetes” y “Las Artes”, cada una con instalaciones interactivas, pasillos de luz, espectáculos escénicos y propuestas para todas las edades, extendiéndose hasta la explanada del Instituto Cultural Cabañas.

Durante su mensaje, Vero Delgadillo hizo un llamado a las y los asistentes a cuidar la ciudad, mantener limpios los espacios públicos y disfrutar de esta experiencia de manera responsable.

La inauguración registró una asistencia preliminar superior a las 220 mil personas, consolidando a GDLuz como uno de los eventos culturales más importantes del país y un motor de convivencia social en el espacio público.

GDLuz 2026

Este fin de semana continúa la experiencia

GDLuz seguirá iluminando el corazón de Guadalajara hasta el sábado 26 de abril, por lo que autoridades invitan a las familias a sumarse y recorrer las distintas instalaciones.

Datos utilitarios

Fechas: Del 23 al 26 de abril

Del 23 al 26 de abril Horario: De 19:30 a 23:00 horas

De 19:30 a 23:00 horas Sede: Centro Histórico de Guadalajara

Centro Histórico de Guadalajara Recorrido: Más de 2 kilómetros

Zonas y actividades:

Zona 1 – La Música (Catedral y Plaza de Armas): mapping, experiencias interactivas y presentaciones en vivo

mapping, experiencias interactivas y presentaciones en vivo Zona 2 – La Fiesta (Plaza de la Liberación): espectáculos multimedia, iluminación y shows musicales

espectáculos multimedia, iluminación y shows musicales Zona 3 – Los Agaves (Paseo Fundadores): instalaciones artísticas y música en vivo

instalaciones artísticas y música en vivo Zona 4 – Los Juguetes (Plaza Tapatía): túneles de luz y figuras monumentales

túneles de luz y figuras monumentales Zona 5 – Las Artes (Explanada del Museo Cabañas): mapping, arte digital y espectáculos escénicos

Cifras clave:

Más de 220 mil asistentes en la inauguración

en la inauguración Proyección de más de 1.5 millones de visitantes

Derrama económica estimada superior a 180 millones de pesos

Más de 5 mil elementos desplegados para seguridad y atención

El llamado está hecho: GDLuz sigue encendido y el Centro Histórico espera a quienes quieran redescubrir Guadalajara bajo una nueva luz.