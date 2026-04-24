GDLuz enciende el Centro Histórico de Guadalajara y reúne a miles en su noche inaugural

El Centro Histórico se transformó en un espectáculo de luz, color y sonido con el arranque de la novena edición de GDLuz, inaugurada por Vero Delgadillo, Presidenta Municipal de Guadalajara, quien destacó el festival como un punto de encuentro para las familias tapatías y visitantes.
Minutos antes del primer espectáculo multimedia en Plaza de la Liberación, la alcaldesa dio la bienvenida a las y los asistentes, resaltando que GDLuz se ha consolidado como el festival de luces más importante de América Latina, con una convocatoria que supera el millón y medio de personas.
El recorrido, de más de dos kilómetros, ofrece una experiencia inmersiva inspirada en el folclore mexicano, donde se combinan espectáculos de iluminación, música, arte digital y presentaciones en vivo.
Durante la jornada inaugural, espacios emblemáticos cobraron vida: la Catedral se iluminó con un ballet folclórico acompañado de mapping; Plaza de Armas albergó una zona neón con DJ en vivo; Plaza de la Liberación presentó un espectáculo multimedia con orquesta, cantante y pirotecnia; mientras que en Plaza Fundadores se dio paso a bandas emergentes.
El festival está dividido en cinco zonas temáticas: “La Música”, “La Fiesta”, “Los Agaves”, “Los Juguetes” y “Las Artes”, cada una con instalaciones interactivas, pasillos de luz, espectáculos escénicos y propuestas para todas las edades, extendiéndose hasta la explanada del Instituto Cultural Cabañas.
Durante su mensaje, Vero Delgadillo hizo un llamado a las y los asistentes a cuidar la ciudad, mantener limpios los espacios públicos y disfrutar de esta experiencia de manera responsable.
La inauguración registró una asistencia preliminar superior a las 220 mil personas, consolidando a GDLuz como uno de los eventos culturales más importantes del país y un motor de convivencia social en el espacio público.
Este fin de semana continúa la experiencia
GDLuz seguirá iluminando el corazón de Guadalajara hasta el sábado 26 de abril, por lo que autoridades invitan a las familias a sumarse y recorrer las distintas instalaciones.
Datos utilitarios
- Fechas: Del 23 al 26 de abril
- Horario: De 19:30 a 23:00 horas
- Sede: Centro Histórico de Guadalajara
- Recorrido: Más de 2 kilómetros
Zonas y actividades:
- Zona 1 – La Música (Catedral y Plaza de Armas): mapping, experiencias interactivas y presentaciones en vivo
- Zona 2 – La Fiesta (Plaza de la Liberación): espectáculos multimedia, iluminación y shows musicales
- Zona 3 – Los Agaves (Paseo Fundadores): instalaciones artísticas y música en vivo
- Zona 4 – Los Juguetes (Plaza Tapatía): túneles de luz y figuras monumentales
- Zona 5 – Las Artes (Explanada del Museo Cabañas): mapping, arte digital y espectáculos escénicos
Cifras clave:
- Más de 220 mil asistentes en la inauguración
- Proyección de más de 1.5 millones de visitantes
- Derrama económica estimada superior a 180 millones de pesos
- Más de 5 mil elementos desplegados para seguridad y atención
El llamado está hecho: GDLuz sigue encendido y el Centro Histórico espera a quienes quieran redescubrir Guadalajara bajo una nueva luz.