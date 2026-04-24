Celebran el Día de la Niñez con amplia agenda cultural para toda la familia

En el marco del Día de la Niñez, la Secretaría de Cultura de Jalisco desplegará una nutrida agenda de actividades culturales dirigidas a niñas, niños y sus familias en distintos puntos del estado, con el objetivo de fomentar la imaginación, la participación y el disfrute de las artes.

La programación contempla espectáculos escénicos, conciertos, talleres, funciones de títeres, actividades de fomento a la lectura y encuentros comunitarios, muchos de ellos gratuitos, diseñados para acercar la cultura a las infancias en entornos accesibles y participativos.

Actividades del Día de la Niñez

Entre las propuestas destacan “Cantos y juegos con Luis Delgadillo”, un espectáculo interactivo que combina música en vivo, títeres y dinámicas lúdicas, así como presentaciones musicales como “Encuentros Sonoros en el Alarife”, donde la Banda de Música del Estado interpretará piezas clásicas y populares.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, el Festival Habitares ofrecerá una jornada comunitaria con talleres creativos, circo social y actividades de lectura, mientras que el Foro de Arte y Cultura será sede de un maratón de clases de danza con distintos estilos dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

Actividades del Día de la Niñez

Las actividades también llegarán al interior del estado con conciertos del programa ECOS en municipios como Chapala, Jamay y Ocotlán, donde se mostrará el talento de niñas, niños y adolescentes en formación artística. A esto se suman las actividades del Festival de Culturas Vivas de la Ribera, que incluirán espectáculos internacionales de títeres, teatro y música.

Espacios como el Centro Estatal de Fomento a la Lectura y el Centro de Formación Lectora en Ocotlán ofrecerán talleres, lecturas en voz alta y experiencias creativas para fortalecer el vínculo de las infancias con los libros.

La cartelera se complementa con puestas en escena como “Las extravagantes aventuras del infante Patatús”, “Iyari Kaitsa (Corazón de Sonaja)” y espectáculos musicales como “Danza Mostro”, que apuestan por propuestas innovadoras y cercanas a las nuevas generaciones.

Actividades del Día de la Niñez

Con esta agenda, la Secretaría de Cultura de Jalisco impulsa espacios de encuentro, aprendizaje y expresión artística, promoviendo el acceso a la cultura como un derecho fundamental para las infancias en todo el estado.

Mayor información:

https://portalesmuli.s3.amazonaws.com/sc/documents/ok_abril_AGENDA_infantil_1.pdf