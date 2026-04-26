SETRAN ofrece transparencia en la entrega de subsidios y apoyos para el transporte público

. Foto: Gobierno de Jalisco

La Secretaría de Transporte (SETRAN) reafirma su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia en los servicios públicos, al poner a disposición de la ciudadanía la información correspondiente al ejercicio fiscal 2025 del Programa para el Otorgamiento del Apoyo Económico a Personas Prestadoras del Servicio de Transporte Público, en sus modalidades masivo y colectivo, así como del esquema de apoyo a personas usuarias.

Durante 2025 se destinaron mil 69 millones 95 mil 992 pesos con ocho centavos, lo que permitió subsidiar 302 millones 177 mil 425 viajes de transporte público en el estado. El ejercicio fue auditado conforme a la normatividad vigente, sin que se registraran observaciones ni sanciones.

Asimismo, para fortalecer la calidad, seguridad y eficiencia del servicio, se asignaron 70 millones 419 mil 38 pesos con 42 centavos en la renovación de 122 unidades de transporte público, beneficiando directamente a las y los usuarios del sistema.

La Secretaría de Transporte refrenda su compromiso con la correcta aplicación de los recursos públicos y el acceso a la información, por lo que los datos completos se encuentran disponibles para consulta en el portal oficial de la Coordinación General de Transparencia del Gobierno de Jalisco, en el siguiente enlace:https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/contenido/168/138/239