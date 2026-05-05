Emiten recomendaciones para prevenir golpes de calor ante altas temperaturas

Ante el incremento de las temperaturas en la región, autoridades de salud de San Pedro Tlaquepaque emitieron una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor, una condición que puede poner en riesgo la salud si no se atiende a tiempo.

El director de Salud Pública municipal, Mario Arturo Salinas Hernández, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas preventivas, especialmente durante los días más intensos de la temporada. Entre las principales recomendaciones destaca la hidratación constante, consumiendo agua o suero a lo largo del día, incluso cuando no se tenga sensación de sed.

Asimismo, el funcionario sugirió utilizar ropa ligera, de colores claros y telas frescas, evitando prendas oscuras o pesadas que favorezcan la acumulación de calor corporal. También enfatizó la importancia de limitar la exposición prolongada al sol, particularmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, considerado el periodo de mayor radiación.

En caso de que sea necesario realizar actividades al aire libre durante ese horario, se recomienda permanecer en la sombra el mayor tiempo posible y mantener una adecuada hidratación. Además, se pidió prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niñas, niños y personas adultas mayores, quienes tienen mayor riesgo de sufrir afectaciones por el calor.

Respecto a los síntomas de alerta, Salinas Hernández explicó que mareo, dolor de cabeza y signos de deshidratación pueden indicar un golpe de calor. Ante ello, es fundamental actuar de inmediato para reducir la temperatura corporal, por ejemplo, aplicando paños húmedos sobre el cuerpo o trasladando a la persona a un lugar fresco.

Si estas medidas no logran estabilizar a la persona, se debe acudir de inmediato a la unidad médica más cercana para recibir atención oportuna. Finalmente, el funcionario reiteró la importancia de reaccionar con rapidez ante cualquier síntoma, a fin de evitar complicaciones mayores y proteger la salud durante esta temporada de calor.