Simulacro de sismo para este miércoles 6 de mayo

Simulacro Nacional 2026

Un simulacro de temblor se realizará este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, según informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (PC Jalisco).

Se espera la participación de 3 millones de personas, en el que se ha denominado Macrosimulacro Jalisco 2026, y se simulará la reacción para un sismo de ocho grados, con epicentro en las costas de Chamela del municipio de La Huerta.

Con este operativo de prevención, Jalisco, que es un estado ubicado en una zona de alto riesgo, participa en el primer simulacro nacional de sismo.

PC Jalisco anunció que va a desplegar personal para que observe la reacción en los principales centros de trabajo, que tienen importantes cantidades de personas, y al final del ejercicio haga recomendaciones que sean tomadas en cuenta en caso de presentarse un temblor real.

Se dijo que las comunidades que podrían resultar afectadas por el hipotético temblor, recibirán notificaciones a través de las aplicaciones Jalisco Alerta y Alerta Presidencial.