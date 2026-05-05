Obra de época para conmemorar 200 años de relación diplomática entre México y Francia

"El mundo secreto de las muñecas". FOTO: Secretaría de Cultura Jalisco

En conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, se presentará la obra de teatro “El mundo secreto de las muñecas”, escrita por el dramaturgo tapatío Ulises Alejandro Sánchez Origel, los días 7, 8 y 9 de mayo en el auditorio de la Alianza Francesa en Guadalajara.

La puesta en escena corre a cargo de la compañía de teatro El Tercer grupo bajo la dirección de Moisés Orozco.

Trata de un conflicto íntimo entre madre e hija acrecentado por la situación política de la ciudad de Guadalajara durante la intervención de 1864, pero no sigue una historia lineal sino que juega con el tiempo: va de ese año hacia 1850 y viceversa.

Durante la trama surgen las referencias sobre sucesos célebres de esas fechas, entre ellos la inauguración del Teatro Degollado con la presentación de la soprano Ángela Peralta -en plena ocupación del invasor-, una anécdota sobre el típico y muy tapatío birote, y los nombres de próceres locales como Eulogio Parra, Irineo Paz (abuelo del escritor Octavio Paz) y Ramón Corona.

El autor de la obra, Ulises Sánchez Origel, quien dedicó una gran cantidad de tiempo a la investigación de las circunstancias históricas, ha dicho que decidió abordar ese contexto porque le parece que es un periodo poco explorado y poco difundido.

"El mundo secreto de las muñecas". FOTO: Secretaría de Cultura Jalisco

En torno a las muñecas, que en la pieza teatral tienen voz propia y un papel preponderante, el autor expuso que surgen en la etapa referida, pero no como juguetes, sino como catálogos o modelos a escala para la confección de los fastuosos vestidos que en ese tiempo se usaban y que son presentados como parte del vestuario de las personajes.

NO TE LA PIERDAS

“El mundo secreto de las muñecas”, de Ulises Sánchez Origel

Compañía de teatro: El Tercer grupo

Fechas: jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de mayo a las 19:30 horas

Foro: Auditorio de la Alianza Francesa, Avenida López Cotilla 1199, Colonia Americana.

Boletos: Por WhatsApp 33 15 63 88 84

Dirección: Moisés Orozco

Actrices

Brenda Macháin: Brigitte

Sara Catalán: Giselle

Angelique Leñero: Giselle niña

Samara Leñero (voz en off de las muñecas)