Instalan “Cielo Tejido” mundialista en el Andador Independencia de Tlaquepaque

El municipio de San Pedro Tlaquepaque colocó en el Andador Independencia la instalación artística “Cielo Tejido”, una intervención elaborada por mujeres artesanas de Etzatlán, Jalisco, reconocidas por sus trabajos de arte urbano con tejidos de rafia.

La decoración, inspirada en la próxima Copa Mundial de Futbol 2026, incorpora diseños de banderas de distintos países participantes y busca integrarse al ambiente turístico y cultural del Pueblo Mágico.

El secretario de Fomento Económico, Turismo y Cultura, Juan David García Camarena, destacó que esta instalación se suma a los atractivos tradicionales del municipio.

“Aquí encontrarán no solo la artesanía que nos ha dado prestigio a nivel internacional, sino todo aquello que sea gran parte de la mexicanidad, del orgullo de ser mexicano como el mariachi, tequila, arquitectura, gastronomía y cultura”, señaló.

Tejido Etzatlán Mundialista Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

El funcionario explicó que el “Cielo Tejido” fue realizado con carpetas de rafia de colores y cuenta con una extensión cercana a los 100 metros cuadrados.

Además, indicó que la instalación permanecerá en el Andador Independencia hasta el arranque del Mundial, para posteriormente trasladarse a otro punto del municipio donde continúe exhibiéndose el trabajo artesanal.

“Con la intención de que se tomen la fotografía y disfruten de algo muy típico de México aquí en el corazón de Tlaquepaque”, agregó García Camarena.

Autoridades municipales informaron que, tras el retiro de esta pieza, se colocará una nueva decoración alusiva a la Copa Mundial de Futbol para mantener actividades relacionadas con el torneo internacional.