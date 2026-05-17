Promueve Tlajomulco campaña permanente para cuidado responsable de mascotas

El Gobierno de Tlajomulco mantiene activa la campaña “Dueño Responsable”, con la que busca fomentar el cuidado de perros y gatos mediante vacunación, esterilización y desparasitación.

La médica veterinaria y jefa de Control y Maltrato Animal del municipio, Samara Razo, señaló que además de la vacuna antirrábica, las mascotas deben contar con otros inmunológicos para prevenir enfermedades comunes.

“Es muy, muy importante que además de la antirrábica también recuerden que tenemos que colocar otras vacunas como son las múltiples, que protegen de parvovirus y de moquillo, que son las enfermedades más comunes en perros; y en gatos la triple felina”, explicó.

Indicó que estas vacunas se ofrecen a bajo costo en las instalaciones municipales y que cada dosis tiene un precio de 222 pesos.

Respecto a la desparasitación, explicó que el servicio se brinda de manera gratuita, aunque aclaró que debe aplicarse únicamente cuando sea necesario, ya que realizarlo de manera excesiva puede generar resistencia en los animales.

En cuanto a la esterilización, informó que el procedimiento tiene un costo de 388 pesos para mascotas de hasta 10 kilos; sin embargo, habitantes de Tlajomulco pueden acceder al servicio sin costo al comprobar residencia y esquema completo de vacunación.

Las autoridades municipales detallaron que las mascotas deben acudir en ayuno de ocho horas, libres de enfermedades y sin vacunas recientes. En el caso de hembras, deben haber transcurrido al menos dos meses después del parto.

“Es muy importante también que seamos conscientes de la esterilización, aunque no queramos cruzar a nuestros animalitos, pues aparte de que nos ayuda a prevenir enfermedades como la piometra, tumores mamarios y también la prostatitis en los machos, nos ayuda a que, si de repente se nos sale un gatito o un perrito, no vayan a procrear más”, señaló la veterinaria.

Los servicios se ofrecen en la Unidad de Acopio y Salud Animal, ubicada en Camino a la Cañada 1500, en la cabecera municipal, así como en el Centro Multidisciplinario de Chulavista, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

De acuerdo con el municipio, la Unidad de Acopio y Salud Animal realiza en promedio 90 esterilizaciones mensuales.