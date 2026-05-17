Suspenden a policías de El Salto tras disparos durante fiestas patronales en Las Pintas

La Comisaría de Seguridad Pública de El Salto suspendió de manera temporal a tres policías y a un mando operativo por haber disparado al aire para abrirse paso en un vehículo mientras transitaban en plenas fiestas patronales de la colonia Las Pintas.

En un video que circula por redes sociales se observa a una multitud que apenas deja espacio para transitar en el arroyo vehicular. En medio del ambiente festivo, una camioneta blanca con códigos luminosos policiales intenta abrirse paso lentamente, en la grabación se observa cómo algunos objetos son arrojados hacia ellos e impactan contra la patrulla y a sus tripulantes.

La tensión escala cuando, en medio del caos y el cerco de personas alrededor de la unidad, se escuchan detonaciones realizadas por policías hacia el aire. Los disparos provocan que varios asistentes retrocedan y corran para apartarse del paso de la camioneta.

Una vez que se abrió el camino, la camioneta pudo avanzar, pero las detonaciones no cesaron, fueron alrededor de 24 las que se realizaron, según se escuchan en el video.

Por este motivo, la Dirección de Asuntos Internos de El Salto inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades de los elementos involucrados. La autoridad municipal informó que la suspensión permanecerá vigente mientras continúan las indagatorias correspondientes.

“El Gobierno Municipal de El Salto reitera su compromiso con una actuación policial apegada a la ley, al respeto de los derechos humanos y a la rendición de cuentas”, señaló la corporación mediante un comunicado.

Además, aseguró que las investigaciones se desarrollarán bajo criterios de objetividad, imparcialidad y debido proceso para esclarecer los hechos registrados durante el evento.