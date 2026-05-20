Guadalajara albergará carrera que combinará running y fútbol rumbo al verano deportivo de 2026

En el contexto de las actividades deportivas que se desarrollarán en Guadalajara durante junio y julio de 2026, fue presentada la primera edición de la adidas Legacy Run Cup Guadalajara, una carrera que combinará elementos del running y el fútbol en un formato temático por selecciones nacionales.

El evento se realizará el próximo 21 de junio y contempla la participación de alrededor de 4 mil corredores adultos en una ruta de 7.5 kilómetros, con salida a un costado de los Arcos de Zapopan y meta frente al Mercado Corona, en el centro de la ciudad.

La dinámica permitirá que las y los participantes representen a una de las 11 selecciones nacionales disponibles. Al término de la competencia se sumarán los tiempos obtenidos por cada equipo para definir cuál fue la selección más rápida de la jornada.

Además de la carrera principal, se realizarán competencias infantiles divididas por categorías de edad y distancias que van de los 50 a los 200 metros, con el objetivo de incorporar a niñas, niños y familias a las actividades deportivas.

Durante la presentación del evento, Javier Carvallo, director de HubSports, señaló que la intención es generar un espacio de convivencia alrededor del deporte y aprovechar el ambiente futbolístico que vivirá la ciudad en el verano de 2026.

La organización informó que también habrá dinámicas posteriores a la carrera relacionadas con actividades futbolísticas y premios para las y los participantes.

La carrera forma parte de los eventos deportivos y recreativos que comenzarán a tomar fuerza en Guadalajara de cara a la actividad internacional que tendrá la ciudad en los próximos meses.