Zapopan intensifica retiro de autos abandonados con operativo “El Último Viaje”

El Gobierno de Zapopan activó el operativo El Último Viaje, una estrategia encabezada por la Dirección de Movilidad y Transporte para detectar y retirar vehículos abandonados en la vía pública, con el objetivo de recuperar espacios urbanos y mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en el municipio.

El Presidente Municipal, Juan José Frangie, señaló que esta acción busca mantener una ciudad ordenada, segura y funcional, debido a que las unidades inservibles generan mala imagen urbana y pueden convertirse en puntos utilizados para actividades ilícitas.

“Tenemos identificadas las zonas donde hay más vehículos en abandono y vamos a empezar a trabajar por zonas para dejar limpio”, afirmó el alcalde.

El operativo, vigente desde 2022, también atiende problemáticas de salud pública relacionadas con acumulación de basura, fauna nociva y agua estancada dentro de los automóviles abandonados, además de evitar afectaciones a la movilidad por reducción de carriles y obstrucción de cocheras y espacios de estacionamiento.

La coordinadora de Gestión Integral de Ciudad, Estefanía Juárez Limón, informó que entre 2024 y 2025 los reportes ciudadanos por vehículos abandonados incrementaron 125%, lo que atribuyó a la confianza de la población en la atención municipal.

Desde el arranque del programa se han recibido cuatro mil 456 reportes ciudadanos relacionados con unidades abandonadas en calles y avenidas del municipio.

Por su parte, la directora de Movilidad y Transporte, Mercedes Cruz Vázquez, explicó que el retiro de vehículos sigue un protocolo para garantizar legalidad y transparencia, además de permitir que los propietarios puedan recuperar sus unidades.

El procedimiento contempla una inspección inicial para detectar el abandono, una segunda verificación para confirmar que el vehículo continúa en el sitio y, posteriormente, la revisión por parte de la Comisaría de Zapopan para descartar reporte de robo o relación con hechos delictivos. Después se colocan sellos de seguridad y se realiza el traslado al depósito vehicular correspondiente.

El Gobierno municipal recordó que la ciudadanía puede reportar vehículos abandonados vía telefónica al 33 3818 2200, extensiones 5500, 5501 y 5503, así como mediante redes sociales, correo electrónico y oficios dirigidos a la Dirección de Movilidad y Transporte.