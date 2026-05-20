Son tres días los que no habrá clases por los partidos del Mundial, en Guadalajara

En sus redes sociales, el secretario de Educación, Juan

Juan Carlos Flores, secretario de Educación. El cierre del ciclo escolar es importante por las evaluaciones.

Carlos Flores Miramontes, confirmó este miércoles los días que no habrá clases presenciales, por los partidos del Mundial de Futbol.

Son tres días que se suspenden clases en las aulas y las actividades se harán a distancia.

Se trata del jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial en la ciudad de México y por el primer partido en el estadio de las Chivas. La suspensión aplica para todo el estado.

El jueves 18 de junio y el martes 23 de junio no habrá clases en los planteles de diez municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Los diez municipios metropoliotanos son: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez.

“Solo por este año y por los ajustes debido a los encuentros de futbol en el estadio Guadalajara, los días en que juega la selección, el 11, es la inauguración y ahí aplica para todo el estado. Para el resto de los días, solo cuando hay juegos en el estadio Guadalajara, nos vamos a estudios virtuales”, precisó.

Tras el comentario del secretario de Educación federal, Mario Delgado, de que en los días finales del ciclo escolar, los alumnos no hacen nada en el aula y son días de relleno, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores, respondió que es una parte importante del año escolar, porque son las evaluaciones y esta vez se hará una medición del nivel de lectura para los niños de primero de primaria.

“El cierre del ciclo escolar es una de las etapas mas importantes de un ciclo escolar, es donde se construyen procesos, donde se concluyen proyectos integradores, donde se evalúa. Jalisco hace la evaluación, Jalisco Avanza, que es este instrumento que nosotros utilizamos para saber como van los alumnos en cada grado. Hoy con la novedad que también vamos a hablar de primero de primaria, vamos a ver si adquirieron o no las habilidades de lecto escritura y así hasta el último año de prepa”, subrayó.

El viernes 26 de junio no habrá clases por la sesión final del Consejo Técnico Escolar y las actividades en aula concluyen el 30 de junio.

Los docentes y el personal administrativo continúa en actividades hasta el 15 de julio.