Inauguran Start Technology Park en Tlajomulco; proyectan 500 nuevos empleos

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la inauguración de Start Technology Park, un nuevo complejo industrial que busca consolidar al municipio como uno de los principales polos de desarrollo económico de Jalisco y del Occidente del país.

Durante el evento, el alcalde destacó que la llegada de nuevas inversiones permitirá fortalecer la economía local y generar empleos cerca de casa para las familias y juventudes del municipio.

“Les agradezco mucho que hayan decidido apostar por esta tierra, porque es tierra fértil, positiva y que nos ayudará a generar condiciones de desarrollo y prosperidad para nuestras familias”, expresó.

El nuevo parque industrial contempla una inversión de 350 millones de pesos entre infraestructura y terreno, además de la construcción de 28 naves industriales en su primera etapa. De acuerdo con las proyecciones, el complejo generará alrededor de 250 empleos directos y otros 250 indirectos.

Tlajomulco Star Technology Park (Gobierno Tlajomulco)

Gerardo Quirino señaló que Tlajomulco mantiene atractivo para las empresas gracias a su ubicación estratégica, conectividad y cercanía con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, además de la infraestructura logística que conecta con el puerto de Manzanillo, el centro del país y el Macrolibramiento.

Asimismo, reconoció la confianza de los inversionistas Jorge Bedrán, Armando Cantú y Alberto Salcedo, además del trabajo coordinado para dotar al complejo de servicios de agua potable y drenaje que permitan un crecimiento ordenado y sustentable.

Por su parte, el empresario Armando Cantú Aldrete destacó que Tlajomulco vive un momento clave para el crecimiento industrial y afirmó que el parque ya registra una alta demanda comercial.

“El parque ya es un éxito. Son 28 terrenos y hemos vendido cerca del 70 por ciento”, señaló.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal reiteró su apuesta por impulsar inversiones que fortalezcan la competitividad, la generación de empleo y el desarrollo económico de la región.