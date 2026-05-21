Refuerzan coordinación metropolitana para prevenir inundaciones durante el temporal 2026

Autoridades estatales, organismos operadores y municipios del Área Metropolitana de Guadalajara reforzaron la coordinación interinstitucional para fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante posibles afectaciones derivadas del temporal 2026.

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Durante una reunión encabezada por Salvador Zamora Zamora y el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Sergio Ramírez López, se informó que los municipios metropolitanos registran un avance global de 88.8 por ciento en la entrega de sus programas de desazolve, requisito indispensable para acceder a recursos ante afectaciones provocadas por fenómenos hidrometeorológicos.

En el encuentro participaron representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua, el SIAPA y autoridades municipales de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo.

Las dependencias estatales y municipales reportaron el retiro de más de 180 mil metros cúbicos de azolve, residuos y material acumulado en canales, cuencas y cuerpos de agua, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos de inundación.

Entre las labores realizadas destacan la limpieza y desazolve de vasos reguladores, presas, canales y arroyos, la intervención de mil 800 bocas de tormenta, mantenimiento de pasos a desnivel, preparación de refugios temporales y obras de mitigación hidráulica en zonas vulnerables.

Salvador Zamora destacó la importancia de mantener coordinación permanente entre dependencias y municipios para atender de manera oportuna cualquier emergencia durante la temporada de lluvias.

“La coordinación y el trabajo conjunto permiten anticiparnos a los riesgos y responder oportunamente para salvaguardar a la ciudadanía y a quienes visitan Jalisco durante esta temporada”, señaló.

Por su parte, Sergio Ramírez López reiteró el llamado a fortalecer los programas preventivos y mantener capacidad de respuesta inmediata ante posibles contingencias.

Además, la Comisión Estatal del Agua informó que se mantienen identificados 26 municipios prioritarios por riesgo de inundación, de acuerdo con el Atlas Estatal de Riesgos, entre ellos Zapopan, Puerto Vallarta y Atotonilco el Alto.

Durante la reunión también se presentó el pronóstico meteorológico para junio y julio de 2026. Para junio se prevén condiciones ligeramente más húmedas de lo normal, con tormentas vespertinas, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, mientras que en julio se esperan temperaturas cálidas, posibles granizadas y viento severo.

Las autoridades informaron además sobre la previsión de hasta 18 ciclones tropicales en el Pacífico durante la temporada, así como los alcances de la plataforma “Jalisco Alerta”, sistema que actualmente cuenta con más de 85 mil usuarios y ha emitido más de mil 200 avisos preventivos en tiempo real.