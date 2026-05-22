Piden que Zapopan y El Arenal refuercen vigilancia y exijan compensación de daños al bosque

Plantación de agave dentro del Área Protegida del bosque La Primavera.

Luego de que el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Guadalupe Buenrostro Martínez, hizo un exhorto para que intervinieran la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Semadet) y las procuradurías Estatal y Federal de Protección al Medio Ambiente (Proepa y Profepa), sobre la existencia irregular de cultivos de agave y extracción de arena en el bosque La Primavera, ahora el llamado se extendió a los ayuntamientos en donde se asienta el Área Natural Protegida (ANP).

El legislador presentó ya formalmente la petición en la Oficialía de Partes del Congreso de Jalisco para que se atienda los casos de invasión y afectación al bosque y ahí se incluye ahora a los ayuntamientos de El Arenal, Tala, Tlajomulco y Zapopan, para que emprendan acciones legales y operativas para investigar y sancionar a los responsables de afectar a esa zona boscosa.

En el caso del banco de materiales clandestino, situado en la ladera poniente del cerro del Colli, en Zapopan, para llegar al lugar y sacar el jal, los responsables abrieron caminos clandestinos, por lo que ese asunto le toca revisarlo al Gobierno de Zapopan.

Buenrostro Martínez, quien forma parte de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Congreso, dijo que los gobiernos municipales de Zapopan, Tlajomulco, Tala y El Arenal, deben reforzar la vigilancia ambiental para garantizar la protección del patrimonio natural que representa La Primavera.

También se les pide que en la medida de lo posible se exijan medidas de compensación por el daño causado al bosque La Primavera.

El tema se votará y discutirá durante la siguiente sesión ordinaria del Congreso de Jalisco, programada para la próxima semana.