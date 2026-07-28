Buscan que las personas se acerquen al mundo de los hongos

El festival comienza el domingo 2 de agosto en el parque Metropolitano y luego se traslada a Cuautitlán de García Barragán y Zapotitlan.

Los hongos son mucho mas que alimento. Su existencia es fundamental porque limpian los bosques al reciclar la materia muerta. Desintegran hojas secas, ramas y troncos, devolviendo vida a la tierra de los bosques.

Xochitl Velarde Esparza, representante de Symbionte y organizadora del Primer Festival Intermunicipal del Hongo, explicó que estas plantas reconectan las raices de los árboles. Esto les permite compartir agua y nutrientes.

El Primer Festival Intermunicipal del Hongo convoca a familias, a estudiantes a investigadores, a amantes de la naturaleza, con un mismo propósito: conocer para conservar y conservar para cuidar.

El Primer Festival del Hongo se realizará el domingo 2 de agosto a partir de las 10.30 horas, en las Torres Amarillas del Parque Metropolitano, en Zapopan, con entrada libre.

Se realizarán charlas para acercarse al mundo mágico de los hongos, habrá talleres para el autocultivo de los hongos, talleres de acuarela para pintar hongos y talleres para cocinar las diversas especies de hongos de Jalisco.

Los días 8 y 9 de agosto, el Primer Festival del Hongo se efectuará en Cuautitlán de García Barragán y después, el 15 y 16 de agosto, el festival se traslada a Zapotitlán de Vadillo, donde se realizará una ruta interpretativa, una guía de hongos y se entregará una playera conmemorativa, con un costo de 1,300 pesos. Estos talleres se harán en ambos municipios.

A quienes participen en todas las actividades en el parque Metropolitano pueden obtener hasta 50% de descuento en las actividades de Cuautitlán y Zapotitlán.

Xochitl Velarde señaló que los hongos tienen un reino que es único, diferente al de las plantas y de los animales. “Cumplen una función muy importante en el planeta, dan vida, reciclan la vida y sin ellos no pudiéramos tener la vida como hoy existe. Gracias a ellos, existe bajo nuestros pies, una red, como un tipo internet que conecta microorganismos, plantas y animales”, enfatizó.

El Festival tiene ese propósito que los visitantes conozcan a los hongos comestibles, a los hongos venenosos y a los hongos medicinales.

“Muchas personas creen que los hongos solo son comestibles, pero hay algunos hongos que han sido satanizados por ser alucinógenos, pero se han publicado artículos científicos que hablan de los beneficios que tienen a quienes padecen Alzheimer. Este tipo de hongos hacen una red neuronal que genera más conexiones neuronales y ayuda a las pacientes”, relató.

En las conferencias gratuitas, las personas podrán conocer el uso de lo hongos en la cultura wixárika, por parte de biólogos y especialistas.

Symbionte es quien organiza el Festival, junto con la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) San Javier, con sede en Tapalpa.

“Hicimos esta colaboración Symbionte con la UMA San Javier para realizar el Festival. Estamos colaborando para hacer educación ambiental. Esperamos que salga lo mejor posible y tenerlo año con año e incluir a más municipios”, explicó.

En el parque Metropolitano habrá degustación de platillos elaborados con hongos.