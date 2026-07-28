Imputan por delitos vs la salud y lenocinio a 3 detenidos en finca donde se ejercía explotación sexual

En la finca se ejercía explotación sexual

La Fiscalía de Jalisco informó que tres de las cuatro personas arrestadas el pasado 23 de julio en un operativo realizado en inmuebles donde se ejercía explotación sexual fueron imputadas y puestas a disposición de un juez.

La dependencia indicó que una de las detenidas es Alexa Jaqueline “N”, quien ya fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple, mientras que otros dos de los señalados, identificados como Hilario Manuel “N” e Irma “N”, fueron imputados por delitos contra la salud y lenocinio, respectivamente. Esta última mujer fue señalada como quien administraba una de las fincas en donde se registraba la explotación sexual

La captura de los señalados se desprendió de tres órdenes de cateo desahogadas en inmuebles ubicados sobre la calle Antonio Tello, cerca del cruce con 12 de Octubre, en el barrio de la Ex penal de Oblatos.

Los agentes de la Fiscalía, apoyados por el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, le decomisaron a Alexa Jaqueline “N” diversos envoltorios con presunta droga. Como medida cautelar, solicitada por el Ministerio Público, se le impuso prisión preventiva justificada por seis meses y se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

“Por su parte, Hilario Manuel ‘N’ fue imputado luego de que le fueran asegurados diversos envoltorios con material con características de narcótico. Su situación jurídica será resuelta dentro del término constitucional de 144 horas, por lo que permanecerá en prisión preventiva justificada mientras tanto”, precisó la Fiscalía.

“Asimismo, Irma ‘N’ fue imputada por el delito de lenocinio, luego de que una de las mujeres localizadas durante el cateo manifestara presuntas condiciones de explotación sexual y restricciones económicas impuestas por la señalada, quien se presume administraba el inmueble. También se acogió a la duplicidad del término constitucional”, o sea 144 horas.

La Fiscalía aclaró que una cuarta persona que había quedado inicialmente bajo investigación al ser localizada durante el operativo, “quedó bajo resguardo en calidad de víctima y recibió atención especializada conforme a los protocolos establecidos”.

La acción llevada a cabo el pasado 23 de julio, se desplegó en respuesta a la denuncia anónima acerca de una persona que presuntamente se encontraba en contra de su voluntad en uno de los inmuebles señalados.

Durante la intervención, que se prolongó por varias horas, fue localizada la persona por quien inicialmente se presentó la denuncia, además de otras mujeres, quienes recibieron atención integral por parte de personal especializado.

En los cateos se aseguraron diversos indicios útiles para la investigación, entre los que se cuentan sistemas de videovigilancia instalados en las fincas, los cuales fueron incorporados a la carpeta de investigación.

En el operativo fue asegurado también un automóvil con droga

También fue asegurado un automóvil en cuyo interior fueron localizadas “diversas sustancias con características de narcótico”.

La Fiscalía recordó que el Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de Jalisco señala en su Artículo 139 que se sancionará con prisión y multa a quien explote el cuerpo ajeno, induzca a una persona para que comercie sexualmente con su cuerpo o administre lugares de concurrencia en donde se explote la prostitución u obtenga cualquier beneficio de sus productos.