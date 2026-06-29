El Coro de Niños de St. Florian regresa a Zapopan para celebrar el encuentro entre culturas

Después de cuatro años de ausencia, el Coro de Niños de St. Florian, una de las agrupaciones corales infantiles más reconocidas de Europa, regresará a Zapopan para participar en dos actividades abiertas al público que buscan fortalecer los lazos culturales entre México y Austria a través de la música.

La visita contempla una participación especial durante la Santa Misa en la Basílica de Zapopan el próximo 30 de junio a las 13:00 horas, así como un concierto de gala que se llevará a cabo ese mismo día a las 18:00 horas en el Centro Cultural Constitución, ambos con entrada gratuita.

Originario de Austria y con una tradición que se remonta a casi mil años, el Coro de Niños de St. Florian ha preservado una de las herencias musicales más importantes de Europa desde el histórico monasterio de St. Florian. Entre sus integrantes más destacados figura el célebre compositor Anton Bruckner, quien formó parte de esta institución durante su juventud.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha participado en escenarios de prestigio internacional como los festivales de Salzburgo, Viena y Aix-en-Provence, además de colaborar con importantes ensambles como la Filarmónica de Viena y la Orquesta de Cleveland.

Durante su presentación en Zapopan, los llamados Niños Cantores interpretarán un programa que recorrerá distintas épocas y estilos musicales, permitiendo al público conocer la riqueza y diversidad del repertorio coral europeo.

Uno de los momentos más esperados será la participación conjunta con el Coro Infantil de Zapopan, dirigido por el maestro Mauricio Ortega. Esta colaboración simboliza el espíritu de fraternidad, intercambio cultural y entendimiento mutuo que une a ambas naciones mediante el lenguaje universal de la música.

Para el director de Cultura de Zapopan, Cristopher de Alba, este tipo de encuentros trascienden el ámbito artístico y representan una oportunidad para fortalecer los vínculos entre comunidades.

“Cada intercambio cultural es una oportunidad para que las comunidades dialoguen desde aquello que nos une: el arte. Recibir nuevamente al Coro de Niños de St. Florian significa abrir nuestras puertas a una tradición musical de casi mil años y, al mismo tiempo, ofrecer a nuestras niñas y niños la posibilidad de compartir escenario con una agrupación de talla internacional”, destacó.

La presencia del coro austriaco en el municipio es resultado de la colaboración entre el Club Rotario Zapopan A.C. y la Dirección de Cultura de Zapopan, instituciones que impulsan este encuentro como parte de una estrategia de cooperación e intercambio cultural internacional.

Además de acercar al público a una de las tradiciones corales más importantes del mundo, la visita representa una experiencia formativa para las y los integrantes del Coro Infantil de Zapopan, quienes tendrán la oportunidad de convivir, ensayar y compartir escenario con una agrupación de reconocimiento internacional.