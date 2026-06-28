Policías de Tlajomulco reciben capacitación para prevenir el síndrome de Burnout

La Comisaría de Tlajomulco capacitó a un alto porcentaje de sus elementos en salud mental y prevención del síndrome de Burnout, con el propósito de brindar herramientas para enfrentar el desgaste emocional derivado de la labor policial.

El comisario Eduardo Alonso Silva Ibarra explicó que los talleres responden a las condiciones que enfrentan diariamente los oficiales.

“A diario vivimos eventos traumáticos que van dejando secuelas en los elementos, y es por ello que se implementaron talleres para brindar esta contención emocional. Creo que con esto refrendamos el compromiso que tenemos con nuestros elementos, no solo para exigirles lo mejor, sino también para proporcionarles las mejores herramientas”.

La capacitación fue impartida por la institución Humancore. Su director general, Anwar Buere, señaló que durante cuatro sesiones se abordaron temas como el desgaste ocupacional, la impulsividad emocional, el aislamiento y la importancia de mantener un propósito tanto en el ámbito laboral como familiar.

“El conocimiento y la gestión de las emociones pueden aportar mucho en situaciones de alta tensión y violencia, dotando al elemento de herramientas para afrontar de mejor manera eventos que, en ocasiones, pueden resultar traumáticos”.

De acuerdo con la corporación, los propios oficiales destacaron que la capacitación les ayuda a identificar señales de estrés, desarrollar el autoconocimiento y canalizar emociones que pueden afectar tanto su desempeño profesional como su entorno familiar.

La Comisaría informó además que, durante la actual administración, la totalidad del estado de fuerza ha participado en al menos uno de los 37 cursos de capacitación impartidos. Entre ellos se incluyen formación en derechos humanos, atención a grupos vulnerables, cultura de paz, uso legítimo de la fuerza, búsqueda de personas desaparecidas, investigación criminal, inteligencia policial, ciberprevención, Protocolo de Estambul, prevención de la tortura y actuación como primer respondiente.

Silva Ibarra aseguró que el objetivo es mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer la actuación policial conforme a derecho.

“Todo esto lo hacemos para que puedan brindar un mejor servicio, para que puedan atender mejor las emergencias y también para que, cuando un presunto delincuente sea puesto a disposición, se haga conforme a derecho. Estamos trabajando para mejorar la seguridad de los ciudadanos”.