Exige colectivo Bici Blanca acciones urgentes para frenar muerte de ciclistas

Los activistas pintaron 105 bicis blancas en el piso, frente a la Secretaría de Transporte.

En un lapso de 17 años, desde 2009 a la fecha, el colectivo Bici Blanca ha documentado que han muerto 105 ciclistas en siniestros vinculados al transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Por ello, los ciclistas que conforman ese colectivo que se esfuerza por dejar en la memoria colectiva que esos hechos no queden en el olvido, hizo una “exigencia de responsabilidad política” a las autoridades, a quienes pidieron que realicen “acciones urgentes”.

La noche del viernes, los integrantes de Bici Blanca acudieron a las puertas de la Secretaría de Transporte (Setran) donde pintaron 105 bicicletas blancas para denunciar que desde 2009 han muerto 105 personas atropelladas en hechos relacionados con el transporte público.

Pese a los 17 años transcurridos, la violencia vial asociada al transporte público continúa cobrando vidas. Esta situación no puede seguir siendo tratada como una suma de hechos aislados, sino como el resultado de una falla estructural del estado de Jalisco para garantizar una movilidad segura para peatones, ciclistas y personas usuarias del espacio público.

La Secretaria de Transporte justifica el aumento a la tarifa del transporte público ya que esto ayudará a mejorar el servicio y todo lo relacionado a este. Sin embargo, la situación se ha mantenido y ha mostrado señales alarmantes de persistencia.

En este año han fallecido ocho personas en hechos viales y en el 50% de los casos ha estado involucrado el transporte público.

Esto es un problema que sigue sin ser resuelto con la urgencia, seriedad y profundidad que merece. No basta con declaraciones, operativos temporales o medidas parciales. Se requieren cambios de fondo en la supervisión, la regulación, la operación y la rendición de cuentas del transporte público.

Bici Blanca hizo responsable de esta falla a Diego Monraz, quien ha ocupado durante 14 años distintos -en los 20 años recientes- el cargo de responsable de las secretarías de Movilidad y ahora llamada de Transporte.

Del total de las 105 muertes en 65% de los hechos ha sido responsabilidad de las unidades del transporte reguladas por la Setran.

El colectivo Bici Blanca hizo el siguiente pronunciamiento y exigencias: