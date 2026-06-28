Una amplia mayoría eligió que Ixcatán sea identificado como un pueblo tecuexe

La jornada de votación en el centro de Ixcatán, al norte de Zapopan.

Por amplia mayoría, los habitantes de la comunidad de San Francisco Ixcatlán, conocida como Ixcatán, en Zapopan, respaldó la decisión de ser idetificada como una población indígena, de origen tecuexe.

La consulta organizada por el Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Ixcatlán, durante los días sábado 27 y domingo 28 de junio, recibió 319 votos a favor (99%) y solo dos en contra y uno nulo.

Con ello, las autoridades de la Comunidad de San Francisco Ixcatlán, seguirán adelante con la solicitud hecha ante el Instituto Nacional de Pueblos Originarios (INPI), para ser incluidos en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

El ejercicio de consulta comunitario contó con la participación de 322 personas de San Francisco Ixcatlán, San José, La Soledad y Paso de Guadalupe —pueblos ubicados en la zona norte de Zapopan—.

La pregunta planteada fue: “¿Está de acuerdo en que San Francisco Ixcatlán se inscriba en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como pueblo Tecuexe?”.

Los resultados fueron los siguientes:

De personas adultas, 242 votos por el “sí”, un voto por el “no” y uno más nulo.

La consulta a niños, niñas y adolescentes fue de 77 votos por el “sí” y un voto por el “no”.

De resultar favorable la solicitud de la población de San Francisco Ixcatlán o Ixcatán, sería el primer pueblo tecuexe del país,

Actualmente Jalisco cuenta con solo 32 comunidades registradas en el Catálogo del INPI, pese a que a nivel nacional existen 16 mil 218 registros.

Este registro será un hito para un pueblo ancestral que a lo largo de los siglos ha resistido el despojo y en su historia reciente ha enfrentado afectaciones ambientales como la contaminación asociada al Río Santiago y la instalación de basureros municipales.

Existen evidencias arqueológicas y pictografías que apuntan a una presencia humana, de entre 2 mil y 4 mil años en lo que ahora es Ixcatlán. El nombre mismo del pueblo deriva del náhuatl “Ixkatlan” y se puede traducir como “lugar de algodón”. Históricamente fue punto de encuentro y convivencia para diversos pueblos originarios: cocas, caxcanes, zacatecos, guachichiles y, de forma destacada, los tecuexes, habitantes de la sierra de los altos de Jalisco hasta Guadalajara, a lo largo del Río Verde y el Río Santiago.