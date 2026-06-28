Evaluará Tlajomulco continuidad del programa “Tlajovan a la Escuela” tras ocho semanas de prueba

El programa piloto Tlajovan a la Escuela concluyó ocho semanas de operación y será evaluado por el Gobierno de Tlajomulco para determinar si se implementa de manera permanente a partir del próximo ciclo escolar.

La estrategia busca reducir la carga vehicular en el corredor de avenida López Mateos durante los horarios de entrada y salida de las escuelas. Actualmente opera con cinco rutas de transporte escolar.

Entre los aspectos mejor evaluados por las familias participantes destacan la seguridad y el monitoreo de las unidades, que cuentan con geolocalización en tiempo real y cámaras de videovigilancia para dar seguimiento a los recorridos.

Tlajovan (Gobierno Tlajomulco)

“Nos ha ayudado bastante en cuestión de tráfico; ya nos hemos tenido que olvidar de esa situación. Nos ha dado bastante confianza la parte del traslado. La unidad está súper bien, está cómoda; lo que me ha dicho mi niño es que los asientos son muy cómodos”, dijo la madre de uno de los usuarios.

“El chofer nos ha dado bastante confianza, ha sido muy amable. La cuestión de llevar la aplicación, de ver el trayecto de la van, al menos a nosotros como familia sí nos ha dado bastante tranquilidad. Llega súper puntual; nunca hemos tenido un tema en el que se desfase del horario”, añadió.

Otra de las usuarias señaló que el servicio también ha facilitado la organización de los traslados familiares y reducido los tiempos de traslado.

“La verdad estoy encantada con esta ruta. Sí me ayuda muchísimo en cuestión de tráfico; reducir lo que es el número de vehículos yo creo que es una gran ayuda para la bajada del bulevar y también en tiempos. Ya me voy a mi trabajo y todo, y súper bien. La verdad lo recomiendo muchísimo”.

Una vez concluida la prueba piloto, las autoridades municipales realizarán mesas de trabajo para revisar los resultados obtenidos y definir la viabilidad del programa, así como los ajustes necesarios antes del inicio del siguiente ciclo escolar.