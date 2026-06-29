Guadalajara refuerza operativo mundialista para los próximos partidos de México

Aunque Guadalajara ya no albergará más partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la fiesta futbolera está lejos de terminar. Autoridades municipales y estatales anunciaron ajustes al operativo de seguridad y atención ciudadana para garantizar el desarrollo del FIFA Fan FestivalTM y las celebraciones que continúan en distintos puntos de la ciudad, especialmente durante los encuentros de la Selección Mexicana.

Durante una reunión de coordinación entre dependencias de los tres niveles de gobierno, se definieron nuevas estrategias para atender la afluencia de aficionados que seguirán reuniéndose en el Centro Histórico, la Glorieta Minerva, Paseo Chapultepec y otros espacios habilitados para la transmisión de los partidos.

El secretario general del Gobierno de Guadalajara, José Manuel Romo Parra, destacó que hasta el momento las actividades mundialistas han congregado cerca de 1.5 millones de personas entre el FIFA Fan FestivalTM, los festejos en La Minerva, el corredor Chapultepec y el Parque San Jacinto, donde se instaló una pantalla para seguir los encuentros de la Selección Mexicana.

“El reto es mantener el operativo y mejorarlo”, señaló el funcionario al presentar los resultados obtenidos durante las primeras semanas del torneo.

Uno de los mecanismos que continuará operando es el llamado “semáforo” del FIFA Fan FestivalTM, implementado para informar en tiempo real sobre la capacidad del recinto y orientar a las personas hacia otros espacios cuando se alcanza el límite de aforo.

De cara al partido entre México y Ecuador, las autoridades anunciaron un reforzamiento de la seguridad en el Centro Histórico, la Glorieta Minerva y Paseo Chapultepec, puntos que en conjunto han concentrado a más de 1.1 millones de asistentes durante los encuentros previos del combinado nacional.

También se ajustará el despliegue de servicios médicos para garantizar una atención más cercana tanto durante las celebraciones como en los momentos de salida masiva de personas.

El balance general del Mundial en Guadalajara ha sido positivo. Alfonso Briseño, secretario técnico de la Mesa de Seguridad del Comité Organizador en Jalisco, reconoció la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, y aseguró que diversos medios internacionales han señalado a Guadalajara como una de las sedes mejor organizadas del torneo.

Con la actividad concluida en el Estadio Guadalajara, parte de los recursos humanos y operativos que se destinaban a los partidos serán redistribuidos para fortalecer la atención en las zonas de convivencia de aficionados.

Por su parte, la Host City Manager del Comité Organizador del Mundial, Montserrat Hidalgo, informó que el programa de voluntariado permanecerá activo hasta el cierre del FIFA Fan FestivalTM, previsto para el próximo 19 de julio.

De esta manera, Guadalajara busca mantener el ambiente festivo y seguro que la ha distinguido durante la Copa del Mundo, mientras miles de aficionados continúan viviendo la experiencia mundialista en las calles y plazas de la ciudad.