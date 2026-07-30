Aseguran 49 unidades durante operativo contra mototaxis y motocicletas irregulares en Tlajomulco

El Gobierno de Tlajomulco realizó un operativo de inspección a mototaxis, motocicletas y vehículos mal estacionados en distintos puntos del municipio, como parte de las acciones para reforzar la seguridad vial y verificar el cumplimiento de la normativa.

Las revisiones se llevaron a cabo en los fraccionamientos Lomas del Mirador, Chulavista, Hacienda Santa Fe y Geovillas La Arbolada, zonas donde se concentra una alta circulación de este tipo de unidades. Como resultado del operativo, 13 mototaxis y 36 motocicletas fueron remitidas al corralón por diversas irregularidades.

Entre las principales faltas detectadas se encuentran la conducción por menores de edad, la ausencia de placas, tarjeta de circulación y licencia de conducir. Además, un vehículo particular fue asegurado por encontrarse estacionado en un sitio prohibido.

De acuerdo con el Ayuntamiento, estas acciones buscan reducir los riesgos de accidentes y reforzar el cumplimiento del reglamento de movilidad, por lo que hizo un llamado a propietarios y operadores de mototaxis y motocicletas para regularizar su situación y garantizar que las unidades sean conducidas únicamente por personas que cumplan con los requisitos legales.

El gobierno municipal añadió que, de manera paralela, la Coordinación de Servicios de Emergencia y Seguridad Preventiva, la Policía Municipal y el C5 Tlajomulco mantienen un operativo permanente para detectar motocicletas con reporte de robo o con irregularidades, con el propósito de prevenir delitos patrimoniales y fortalecer las condiciones de seguridad en el municipio.