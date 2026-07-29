Aseguran mini-zoológico mediante cateo en Zapopan

Asegura la FGR fauna silvestre en Zapopan

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en una finca ubicada en la Colonia Santa Lucía, en el municipio de Zapopan, en donde fueron asegurados varios ejemplares de fauna silvestre además de algunas plantas de mariguana.

El aseguramiento se desprendió de un informe de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes señalaron que al hacer patrullajes de vigilancia, se encontraron con dos personas, quienes les hicieron saber que en un domicilio de la colonia ya indicada, se escuchaban rugidos de animal.

Los elementos del Ejército Mexicano se dirigieron al lugar y desde la vía pública pudieron observar varias jaulas con animales silvestres.

Un agente del Ministerio Público Federal (MPF) de la FGR en Jalisco tramitó la orden de cateo para el inmueble de referencia, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en estrecha coordinación con peritos especializados y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), mientras que soldados se encargaron de la seguridad perimetral.

Asegura la FGR fauna silvestre en Zapopan

En el interior de la finca fueron localizados -la mayoría en jaulas- un puma, un jaguar, dos caballos, un pony, un cabrito, un pavo real, cuatro gallinas, un gallo, cinco plantas de marihuana, un semirremolque y un vehículo del que no se especificaron detalles.

La FGR dijo que las especies animales, la droga y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del MPF, el cual continúa con la indagatoria correspondiente por ilícitos contra la biodiversidad, contra la salud y los que resulten.

No se reportaron detenidos.