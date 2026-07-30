El Gobierno de Zapopan inauguró este jueves la rehabilitación integral del Mercado Municipal La Tuzanía, obra en la que se invirtieron cerca de seis millones de pesos de recursos propios y que busca dignificar las condiciones de trabajo de los locatarios, mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer la infraestructura pública del municipio.

Zapopan inaugura rehabilitación del Mercado Municipal La Tuzanía con inversión cercana a los 6 mdp (Cortesía)

Durante el acto protocolario, autoridades municipales destacaron que la renovación del inmueble forma parte de la estrategia para conservar y dar mantenimiento a los mercados municipales, considerados espacios clave para la economía local y la convivencia comunitaria.

El director de Mercados de Zapopan, Esaú López Leyva, señaló que la entrega de la obra representa más que la remodelación de un edificio, ya que permitirá ofrecer un espacio más seguro, funcional y atractivo para comerciantes y consumidores.

“Hoy no solo entregamos un mercado rehabilitado; entregamos un espacio más digno, seguro y funcional para quienes trabajan aquí todos los días y para las familias que lo visitan. Un mercado en buenas condiciones genera confianza entre las y los vecinos, atrae más visitantes y abre nuevas oportunidades para quienes dependen de este espacio para salir adelante”, afirmó.

Por su parte, el director de Edificios y Conservación de Inmuebles de Zapopan, José Roberto Valdés Flores, explicó que la inversión también contempló trabajos de rehabilitación en el Registro Civil de La Tuzanía, atendiendo necesidades que durante años habían sido planteadas por usuarios y trabajadores.

En el Registro Civil se realizaron trabajos de sustitución de plafones y pisos, remodelación de sanitarios, reemplazo de ventanas, instalación de protecciones y puertas, así como la renovación de luminarias y accesorios eléctricos para mejorar la funcionalidad del inmueble.

En tanto, en el mercado municipal se construyeron nuevas oficinas administrativas, una bodega y un baño para la administración. Además, se colocaron nuevos plafones y pisos, se renovó la instalación eléctrica, se instalaron luminarias, se construyeron rampas y barandales para mejorar la accesibilidad, se cambiaron las puertas de ingreso y se aplicó pintura general en todo el edificio.

La directora del Registro Civil de Zapopan, Rosa Patricia Rivera Zúñiga, destacó la importancia histórica del inmueble para la comunidad, al señalar que en esa oficina se encuentran registrados numerosos habitantes que formaron las primeras familias de la colonia La Tuzanía.

“Este Registro Civil es muy importante; aquí están registradas muchas de las primeras familias de La Tuzanía y con esta rehabilitación seguiremos trabajando en beneficio de las familias zapopanas”, expresó.

En representación de los locatarios, Verónica García Rosendo agradeció la remodelación del mercado, al asegurar que se trataba de una obra esperada desde hace años.

La comerciante celebró además la apertura de una nueva cremería dentro del mercado y reiteró el compromiso de los locatarios para mantener las instalaciones en buenas condiciones mediante acciones de limpieza, orden y trabajo conjunto.

Durante su intervención, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, afirmó que el principal objetivo de este tipo de proyectos es fortalecer la actividad económica de los mercados tradicionales y recuperar espacios que durante años permanecieron deteriorados.

“La obra es lo de menos; lo importante es la convivencia que habrá aquí, que tendrán más visitantes, que su economía mejorará y que ustedes estén contentos. Este mercado ya necesitaba una intervención importante y fue un compromiso que hicimos con la comunidad”, señaló.

El alcalde recordó que anteriormente el mercado registraba un importante número de locales cerrados y aseguró que el Gobierno municipal continuará impulsando proyectos para acercar más servicios a estos espacios comerciales.

Frangie informó que, con esta intervención, suman ocho mercados municipales rehabilitados durante su administración, con una inversión acumulada de alrededor de 60 millones de pesos.

Asimismo, invitó a las comerciantes a aprovechar los créditos a tasa cero que ofrece el municipio para mujeres emprendedoras, los cuales pueden destinarse a la compra de mercancía, equipamiento o refrigeración para fortalecer sus negocios.

Además de la rehabilitación del mercado, el presidente municipal destacó las obras realizadas en la zona, entre ellas la renovación de la unidad deportiva y el impulso de academias municipales donde las y los habitantes pueden capacitarse en distintos oficios.