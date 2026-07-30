Policías de Guadalajara rescatan a dos hombres atrapados durante incendio en la colonia San Marcos

Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara rescataron a dos hombres que quedaron atrapados durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia San Marcos, en un operativo coordinado con personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

El incidente fue reportado al C5 Guadalajara, que alertó sobre un incendio en una casa habitación ubicada sobre la calle Mesa Central, entre Puerto Peñasco y Puerto Soto.

Al arribar al sitio, policías adscritos a la Comunidad Los Oblatos detectaron que dos personas permanecían atrapadas al interior del inmueble. Mientras solicitaban el apoyo de Protección Civil y Bomberos, así como de Servicios Médicos Municipales, los oficiales utilizaron cubetas con agua para contener parcialmente las llamas y abrir un acceso que permitiera realizar el rescate.

Ante el riesgo que representaba el incendio, los policías Armando Echeverría Villa, Redelci Yarel Alcántar y Jorge Alberto Maciel ingresaron al domicilio en coordinación con elementos de Bomberos Guadalajara, logrando poner a salvo a dos hombres, de 66 y 40 años de edad.

Tras ser extraídos del inmueble, ambos recibieron las primeras atenciones por parte de los oficiales, mientras que personal de Servicios Médicos Municipales se encargó de su valoración y atención en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el incendio ni sobre el estado de salud actualizado de los dos hombres rescatados.