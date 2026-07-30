Invierte Tlaquepaque 11.7 mdp en rehabilitación de pozos ante fallas en el suministro del Siapa

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque informó que ha destinado 11 millones 713 mil pesos a la rehabilitación y mantenimiento de 22 pozos profundos como parte de las acciones para atender las afectaciones en el suministro de agua potable derivadas de las fallas del Siapa.

De acuerdo con el Ayuntamiento, esta inversión forma parte de un paquete superior a los 320 millones de pesos destinado a obras de infraestructura hidráulica vinculadas con el abastecimiento de agua.

Mientras 227 colonias enfrentan problemas en el servicio que presta el Siapa, el municipio señaló que otras 66, abastecidas directamente por la administración municipal, reciben agua mediante su propia infraestructura.

El director de Agua Potable y Alcantarillado, Gregorio Lunar Salgado, explicó que uno de los puntos de abastecimiento es el pozo ubicado en la colonia Santibáñez, el cual opera de manera continua y produce alrededor de 14 litros por segundo.

“Es el pozo número 28 de Santibáñez. Tiene una operación constante todos los días y toda la noche. Lo estamos utilizando para llenar las pipas que abastecen a las colonias aledañas que presentan necesidad de agua”, explicó.

El funcionario indicó que este pozo abastece, mediante pipas, a colonias como Potrero El Sauz, Santibáñez y San Juan, entre otras, donde la infraestructura existente no recibe suministro del Siapa.

“Debido a que las redes que existían ya en algunas de esas partes, no son alimentadas por el Siapa, tenemos que llegar al rescate. Por instrucciones de nuestra presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, trabajamos para que nuestros habitantes tengan agua limpia y suficiente; de esa manera estamos apoyando a estas colonias”, señaló.

Actualmente, el municipio administra 22 pozos ubicados en zonas como Santa Anita, Toluquilla, Santa María Tequepexpan, López Cotilla, Las Liebres y Santibáñez. Además, opera un sistema de distribución mediante pipas que abastecen 55 cisternas comunitarias de 10 mil litros instaladas en distintos puntos del municipio.

Lunar Salgado explicó que el llenado de las cisternas se realiza conforme se reciben reportes de la ciudadanía.

“Las cisternas se llenan en cuanto recibimos el reporte de las y los vecinos. En ese momento se programa la pipa y se abastecen de inmediato para que las familias cuenten con agua para sus necesidades básicas”, comentó.

El director aseguró que el agua distribuida cumple con los parámetros establecidos por la Secretaría de Salud, ya que diariamente se realizan mediciones de cloro residual y niveles de pH para verificar su calidad.

“Todos los días medimos el nivel de cloro y el PH. La norma de la Secretaría de Salud nos marca los parámetros que debemos cumplir y nosotros verificamos diariamente que el agua llegue perfectamente limpia y en condiciones óptimas para su consumo”, afirmó.