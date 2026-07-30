Lemus encabeza reunión de seguridad en la Costa Norte de Jalisco

. .

Atender las necesidades en materia de paz en cada rincón del estado es una prioridad, afirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, al encabezar la Reunión Estatal de Seguridad en la Región Costa Norte, realizada en la Base Naval de Puerto Vallarta.

Durante el encuentro se acordó incrementar el patrullaje, fortalecer la presencia policiaca y mejorar los servicios públicos para brindar iluminación y espacios más seguros en las comunidades de la región.

La reunión contó con la participación de la presidenta municipal de San Sebastián del Oeste, María Aurora Ponce, así como de los presidentes municipales de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González; de Cabo Corrientes, Joaquín Romero; y de Tomatlán, Daniel Ruíz, quienes revisaron casos de relevancia e implementaron estrategias de prevención para la tranquilidad de sus municipios.

. .

Las autoridades coincidieron en que la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la infraestructura urbana son elementos clave para garantizar la seguridad y la paz en la Costa Norte de Jalisco.