El insólito caso del socavón que “resucitó” al tercer día

El socavón fue reportado desde marzo; requirió una intervención mayor

Más tardó en ser arreglado que en volver a aparecer. Un socavón descubierto desde marzo de este año, tardó meses en ser atendido por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), porque se encontraba en “lista de espera”; el pasado lunes 3 de agosto una cuadrilla acudió a realizar la obra de reparación y el jueves 6 la calle en donde se encuentra el hundimiento fue reabierta a la circulación vehicular, pero este sábado 8 el desperfecto volvió a aparecer.

El problema se presenta en la Calle Gustavo Baz entre Israel y Santiago Guzmán, en la Unidad Libertador Miguel Hidalgo, aledaña a la Colonia Hermosa Provincia, en el oriente de Guadalajara.

A principios de semana se hizo la reparación que incluyó cambio de tubería del drenaje

Vecinos de la zona aseguran que los trabajadores del SIAPA que acudieron a hacer la reparación comentaron que la obra se hizo con premura y que no debía reabrirse el paso del tráfico vehicular, pero que tuvieron que terminar todo “a la carrera”, porque se necesitaba que la Calle Gustavo Baz estuviera lista el fin de semana debido a que por las festividades de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM), se tenía que cerrar la Avenida Pablo Valdez y desviar por aquella calle, todo la carga de automóviles y rutas del transporte público que circulan de poniente a oriente.

“Los trabajadores nos dijeron que luego de la reparación y del cambio de tubería tenía que pasar un tiempo para que la arena (de relleno) se fuera asentado y la obra terminara de fraguar; luego se tenía que tapar y echar encima el pavimento y esperar otros días, pero a los trabajadores les ordenaron que acabaran todo rápido porque ya se habían ‘arreglado’ con los del templo de los hermanos (LLDM).

Vecinos denuncian que no se dejó que la obra se asentara. FOTOS: Cortesía

Los vecinos lamentaron que se ha reportado la reaparición del socavón a los agentes de la Policía Vial y a los empleados de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara que están comisionados en estos días en la zona para controlar y desviar el tráfico de la Avenida Pablo Valdez hacia las calles de la Unidad Miguel Hidalgo, pero pareció no importarles el grave riesgo de que un carro o camión urbano caiga en el hundimiento que se está volviendo a profundizar.

“El sábado le reportamos a una policía vial y nos dijo que reportó el asunto pero que no recibía ninguna respuesta de sus mandos; también nos acercamos con cuatro o cinco empleados que vestían chalecos color naranja con letras de ‘Movilidad y Transporte’ del gobierno municipal, pero poco les importó; ellos siguieron comiendo sus bolis de vainilla con los que se estaban refrescando”, se quejó otro de los vecinos.

El socavón resurgió en 3 días. FOTO: Cortesía

Otros aseguraron que llamaron a Protección Civil y sólo les recomendaron que no dejaran pasar vehículos pesados por donde se está reabriendo el sovacón; sin embargo, esto es lo más grave porque, señalan los quejosos, parece que lo que más importa ahorita es la fiesta de los “hermanos” y tener cerrada la Avenida Pablo Valdez durante al menos toda una semana, porque la tienen convertida en una central camionera improvisada pues están llegando ahí autobuses y coches de los miembros de LLDM que vienen a la denominada “Santa Convocación”

El socavón sigue acrecentándose sin que ninguna autoridad municipal o estatal atienda el caso ni cierre la calle

Y EL “HERMANO JONADAB” PRESUME LA OBRA

El pasado 4 de agosto, Jonadab Martínez García, quien es el director general de Depósito y Custodia Vehicular de la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco y miembro de la Iglesia LLDM, presumió en un post la reparación del socavón.

“¿Recuerdan que hace días caminamos la Colonia Miguel Hidalgo con personal del SIAPA?, pues déjeme contarles que estoy muy contento porque hay vecinos que me están llamando y mandándome videos (...) informándome que ya hay personal del SIAPA trabajando en los socavones de la Colonia Miguel Hidalgo; gracias por la confianza, gracias también por la paciencia y bueno, a seguir trabajando..."

El "hermano Jonadab", funcionario estatal, presumió la reparación

Ahora vecinos de las calles en donde está el socavón “resucitado” confían en que el “hermano Jonadab” intervenga para detener el tráfico que está generando el alto riesgo de una desgracia y vuelva a repararse el hundimiento “ya sin hacer las cosas al aventón”.