Rehabilitará Tlajomulco cancha deportiva en Chulavista; invertirán 4 mdp

Con una inversión de 4 millones de pesos, el Gobierno de Tlajomulco inició la rehabilitación de la cancha del Parque II, en la etapa 10 de Chulavista, donde se construirá una nueva cancha de futbol 7 y se realizarán trabajos de mejora en distintas áreas del espacio público.

El proyecto contempla la instalación de pasto sintético, malla perimetral y backstop, además de un andador, sanitarios públicos, iluminación LED y áreas verdes. La intervención abarcará mil 876 metros cuadrados.

Durante el arranque de los trabajos, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la recuperación de espacios deportivos forma parte de una estrategia de inversión para la Zona Valle Sur, donde, de acuerdo con el municipio, se han destinado más de 700 millones de pesos.

“Haciendo equipo con nuestras regidoras y regidores, hay una inversión que rebasa ya los 700 millones de pesos en esta zona. ¿De qué se trata? De reconstruir el tejido social. Primero, de recuperar el espacio público, que es lo más importante. Este espacio es de ustedes, es patrimonio de todas y todos; por eso, tenemos que tenerlo en las mejores condiciones. También pedirles que lo cuidemos juntos para que podamos tener un espacio como se merecen. Esta zona tiene toda una estrategia de inversión encaminada a recuperar la calidad de vida de quienes viven en la zona de mayor densidad poblacional del municipio”.

Obra Pública en Tlajo (Gobierno Tlajomulco)

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, detalló que la intervención también incluye la rehabilitación de las gradas, juegos y pintura, además de la instalación de un pasillo lateral que podrá utilizarse como trotapista.

“Vamos a construir una cancha de fútbol 7 con pasto sintético de primera calidad. También mejoraremos toda la iluminación con tecnología LED, reacomodaremos la cancha para generar un pasillo lateral que funcionará como trotapista para el calentamiento previo a los juegos, rehabilitaremos las gradas, instalaremos un backstop para brindar mayor seguridad y evitar que los balones salgan hacia las viviendas, además de realizar trabajos de pintura, rehabilitación de los juegos y mejoras generales en el parque. Queremos entregarles una cancha de primer nivel para que nuestras juventudes practiquen deporte en un espacio digno y seguro”.

La obra busca recuperar un espacio público para actividades deportivas y recreativas, principalmente para niñas, niños y jóvenes de la zona.