Zapopan inaugura Cursos de Verano 2026 para hijas e hijos de personal de la Comisaría

Con actividades recreativas, culturales, deportivas y formativas, la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan puso en marcha los Cursos de Verano 2026, un programa dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 15 años que forman parte de las familias del personal de la corporación.

Curso de verano policía (Cortesía)

A través del Centro de Prevención Social, la iniciativa se desarrollará del 10 al 21 de agosto, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, con una programación que busca combinar el entretenimiento durante el periodo vacacional con contenidos relacionados con la prevención, el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de habilidades.

El programa cuenta con más de una década de continuidad, tiempo durante el cual distintas generaciones han participado en las actividades. Incluso, algunos jóvenes comenzaron a formar parte de los cursos desde los seis años y continuaron asistiendo hasta los 14 o 15 años.

Durante la inauguración, la encargada del Centro de Prevención Social de la Comisaría de Zapopan, Fidela Robles Santillán, destacó que los cursos están diseñados para fomentar valores y conductas de respeto entre las y los participantes, con el objetivo de que estos principios puedan trasladarse a los distintos espacios en los que se desenvuelven cotidianamente.

“Quiero decirles que este curso de verano es para ustedes. Diseñamos actividades culturales, lúdicas, deportivas y talleres de prevención, pensados especialmente para que se diviertan y aprendan a cuidarse y cuidar a los demás”, señaló.

Por su parte, el comisario jefe de la Comisaría de Zapopan, Candelario Hernández Hernández, resaltó que el programa busca ofrecer a las nuevas generaciones un espacio en el que puedan aprender y divertirse, pero también fortalecer valores relacionados con la disciplina, la solidaridad y el trabajo en equipo.

“Queremos que aquí encuentren un espacio donde puedan aprender, divertirse, hacer nuevas amistades y descubrir habilidades, pero también donde comprendan la importancia del respeto, la disciplina, la solidaridad, el trabajo en equipo y el servicio a los demás”, expresó.

El funcionario añadió que estos principios forman parte de la labor cotidiana de las mujeres y hombres que integran la corporación, por lo que el programa también busca acercar a las niñas, niños y adolescentes a una cultura de prevención y servicio.

Prevención desde la infancia

El regidor presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Justicia Cívica de Zapopan, Cuauhtémoc Gámez Ponce, consideró que este tipo de actividades contribuyen a la prevención y a la construcción del tejido social desde edades tempranas.

“Por mucho los números hablan: tenemos la mejor policía del Área Metropolitana, la mejor del Estado y seguramente, al cerrar la administración, gracias al esfuerzo y a las indicaciones que hace el presidente Juan José Frangie, tendremos la mejor policía del país”, afirmó.

En tanto, el síndico del Ayuntamiento de Zapopan, Gabriel Alberto Lara Castro, reconoció el trabajo realizado por el Centro de Prevención Social para mantener vigente el programa durante más de 10 años y destacó la participación de las y los oficiales que estarán a cargo de las actividades.

El programa no se limita a actividades dentro de las instalaciones de la Comisaría. Durante las dos semanas, las y los participantes realizarán dinámicas, recorridos y visitas a diferentes espacios educativos, culturales y recreativos de la ciudad.

Entre los lugares contemplados se encuentran el Parque de las Niñas y los Niños, la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Lunaria, JAPI, KidZania, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” y el Balneario Cañón de las Flores.

Con estas actividades, la Comisaría busca que el periodo vacacional sea también una oportunidad para que las niñas, niños y adolescentes desarrollen nuevas habilidades, conozcan distintos espacios, establezcan relaciones de amistad y refuercen valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y el trabajo colaborativo.

A través del Centro de Prevención Social, los Cursos de Verano se mantienen como una estrategia de atención a las familias del personal de la corporación y como un espacio de convivencia y formación para las nuevas generaciones.