Guadalajara entrega más de 16 mil apoyos para mejorar el manejo y calidad del agua en los hogares

Más de 7 mil familias de Guadalajara han recibido apoyos para mejorar el almacenamiento, saneamiento y gestión del agua en sus hogares, como parte de una estrategia municipal que desde marzo ha entregado poco más de 16 mil 800 insumos, entre tinacos, filtros purificadores y pastillas potabilizadoras.

Las entregas se han realizado principalmente durante los Martes Comunitarios y Sábados de Corresponsabilidad, jornadas en las que el Gobierno de Guadalajara busca mantener contacto directo con las y los habitantes de las colonias para identificar necesidades y acercar programas y servicios municipales.

Del total de apoyos distribuidos, alrededor de 3 mil 700 corresponden a tinacos, con los que se busca fortalecer la capacidad de almacenamiento de agua en las viviendas, particularmente en zonas donde las familias requieren mayores alternativas para administrar el recurso.

A estos se suman más de 13 mil insumos destinados al saneamiento del agua, entre filtros purificadores y pastillas potabilizadoras, herramientas que permiten a las familias mejorar las condiciones del agua que utilizan en sus hogares.

Amplían programa con esquema peso a peso

La estrategia es coordinada con la Coordinación de Combate a la Desigualdad, mediante un esquema de atención territorial que permite detectar las colonias donde existe una mayor demanda de este tipo de apoyos y dirigir los recursos hacia las familias que más los necesitan.

Ahora, el programa contará también con la participación del Gobierno de Jalisco, que recientemente se incorporó a la estrategia mediante un esquema de peso a peso, con el objetivo de ampliar la cobertura de los apoyos.

De acuerdo con este mecanismo, por cada aportación que realice el Gobierno de Guadalajara para fortalecer el programa, el Gobierno de Jalisco realizará una aportación proporcional. Con ello, las autoridades esperan incrementar la capacidad de atención y beneficiar a un mayor número de familias tapatías.

El programa se desarrolla en un contexto en el que el acceso, almacenamiento y calidad del agua representan uno de los principales retos para distintos municipios de Jalisco, por lo que las autoridades buscan fortalecer las acciones de atención directa en las colonias.

Con la ampliación del esquema de colaboración entre ambos niveles de gobierno, Guadalajara busca mantener la entrega de herramientas para el manejo del agua y concentrar los apoyos en las zonas donde las necesidades son mayores, además de fortalecer la coordinación institucional para atender las demandas de las familias.