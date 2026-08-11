Entrega Tlajo 12.5 millones de pesos a pescadores de la Laguna de Cajititlán

Un total de 192 pescadores de cuatro cooperativas de Tlajomulco recibieron la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, mediante la cual se distribuirán 12 millones 500 mil pesos correspondientes a los apoyos anuales del Gobierno de Jalisco para el sector pesquero de la Laguna de Cajititlán.

El recurso representa 65 mil 104.17 pesos para cada pescador de las cooperativas de San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista, Cuexcomatitlán y Cajititlán. Además del apoyo económico, la tarjeta permitirá acceder a beneficios como medicamentos gratuitos y transporte público.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó que los recursos forman parte de las acciones destinadas a la recuperación de la laguna.

“El día de hoy se entrega esta tarjeta, que va a facilitar las cosas para poder hacer las transferencias de los apoyos que ya tenemos año con año. Este año serán 12.5 millones de pesos para 192 pescadores; cada uno estará recibiendo más de 65 mil pesos”, expresa.

“Pero no solo eso: estos beneficios que podrán tener con la tarjeta les permitirán acceder a medicamentos gratuitos, transporte público, entre otras cosas. Entonces, creo que damos un paso importante y, sobre todo, un gran mensaje: por nuestra laguna, por nuestra tierra, por nuestra gente, no vamos a parar de trabajar, de echarle todo el corazón y todas las ganas”, añade.

Entrega apoyo a pescadores Laguna Cajititlán (Gobierno Tlajomulco)

Como parte de los trabajos de recuperación del cuerpo de agua, el municipio informó que se han retirado 90 toneladas de lirio y popochas, además de contar con aireadores para favorecer la oxigenación de la laguna.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, destacó las condiciones que encontró durante su visita y atribuyó las mejoras a los trabajos realizados en la zona.

“Cuando llegué, me sorprendió ver una laguna muy limpia. Ya estoy viendo el porqué: todo tiene un resultado; es el trabajo que le has metido con tu equipo en el tema del lirio, en el tema de los aireadores, en muchos grandes temas. Y a mí, como siempre, me da mucho gusto estar aquí con el tema agropecuario, porque, sin duda, en los últimos años se ha propiciado aquí, en Tlajomulco, una carrera en temas urbanos, pero gracias a presidentes como tú, Quirino, nunca se les ha olvidado que la base de Tlajomulco es el sector agropecuario”, señala.

Por su parte, Eric Ricardo Viramontes Serralde, director general de Desarrollo Económico de la SADER Jalisco, señaló que continuará la coordinación con los pescadores para avanzar en la recuperación de la laguna.

También informó que la dependencia trabaja en la siembra de peces, como parte de las acciones vinculadas con la recuperación del cuerpo de agua.