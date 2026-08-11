Se suma regidora de Tequila a Movimiento Ciudadano

La regidora de Tequila, Evelyn Castañeda, se incorporó a Movimiento Ciudadano, anunció la coordinadora estatal del partido, Mirza Flores, durante un acto realizado en el municipio.

Flores estuvo acompañada por el secretario de Acuerdos, César Padilla; el coordinador de MC en Tequila, Luis Fernando Rubio, y el regidor Jesús Durán, quienes dieron la bienvenida a Castañeda a la estructura del partido.

La coordinadora estatal destacó la trayectoria de la regidora y su postura frente a las situaciones que, de acuerdo con Movimiento Ciudadano, ha enfrentado durante su labor en el Ayuntamiento.

“Evelyn es una mujer a la que admiramos profundamente por su valentía, por su carácter férreo, porque es una regidora que en la adversidad no se dejó amedrentar, sino que se creció ante el reto de las amenazas.

“Que hoy esté aquí para nosotros representa un alto honor, que ciudadanas y ciudadanos de las características de Evelyn Castañeda y su equipo vean en Movimiento Ciudadano y confíen en nosotros es un honor, pero también una responsabilidad”.

Por su parte, Evelyn Castañeda agradeció a quienes respaldaron su candidatura en el pasado proceso electoral y señaló que su incorporación a Movimiento Ciudadano responde a la decisión de sumar esfuerzos en torno a un proyecto para Tequila.

“La ciudadanía quiere resultados y éstos no llegan cuando quienes tenemos el mismo objetivo nos empeñamos en caminar solos. Hoy hacemos un mismo frente junto a Movimiento Ciudadano, porque comprendí que sumar no es rendirse, sino elegir el camino que le da a Tequila la posibilidad de tener un gobierno que realmente le responda a la gente”.

Castañeda y el regidor de Movimiento Ciudadano, Jesús Durán, han mantenido una postura conjunta de oposición frente al gobierno municipal, de acuerdo con el posicionamiento difundido por el partido.

La incorporación de la regidora amplía la presencia de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Tequila.