Repara SIAPA, oootra vez, socavón que “resucitó” al tercer día

Este martes 11 continuaban las reparaciones. FOTO: Redes sociales

En tiempo récord, personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se presentó en la Unidad Libertador Miguel Hidalgo para iniciar de nueva cuenta la reparación de un enorme socavón que ya había tapado, pero que resurgió debido a que la calle en donde se encuentra fue abierta, antes de tiempo, a la circulación vehicular, con los pesados camiones de transporte público incluidos.

La obra tiene lugar en la Calle Gustavo Baz entre Israel y Santiago Guzmán; vecinos de la zona aseguran que el hundimiento se volvió a presentar debido a la premura por reabrir la primera de esas calles porque debido a la festividad de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM), cerraron la Avenida Pablo Valdez y todo el tráfico de poniente a oriente, está pasando por Gustavo Baz.

Los colonos advierten que otra vez, se está realizando una “obra exprés” porque a los organizadores de la “Santa Convocación” les urge que la Calle Gustavo Baz esté lista para seguir desviando por ahí el paso de los autos y camiones hacia el oriente de Guadalajara y hacia Tonalá.

IMPONEN RÉCORD: SIAPA EN VOLVER Y SOCAVÓN EN REAPARECER

Desde marzo de este año, los vecinos de la zona estuvieron solicitando que se atendiera el sovacón que estaba comprometiendo inclusive las tuberías de las casas y ponía en riesgo las fincas.

El pasado lunes 3 de agosto, se presentó una cuadrilla del SIAPA a realizar la obra de reparación y el jueves 6 la calle en donde se encuentra el hundimiento fue reabierta a la circulación vehicular, pero el sábado 8 el desperfecto comenzó a formarse de nuevo.

Los vecinos aseguran que los mismos trabajadores del SIAPA comentaron que la obra se hizo con premura y que no debía reabrirse el paso del tráfico vehicular, pero que tuvieron que terminar “a la carrera”, porque se necesitaba que todo estuviera listo el fin de semana debido a las festividades de LLDM.

El sábado 8 estuvieron reportando que el socavón estaba volviendo aparecer, pero los agentes de la Policía Vial y los empleados de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara que están comisionados en estos días en la zona para controlar y desviar el tráfico, nada pudieron hacer para que ya no se permitiera el paso de vehículos por Gustavo Baz.

“El domingo (9 de agosto) con la lluvia, el pavimento que pusieron encima del socavón, se resquebrajó luego de que un 37A (ruta de camión urbano) pasó por ahí; lo bueno es que no se quedó atorado”, informó un vecino.

El socavón resurgió en 3 días. FOTO: Cortesía

Entonces sí, se tuvo que cerrar la Calle Gustavo Baz y desviar el tráfico por donde se pudiera, lo que agudizó aún más, la caótica vialidad que existe en estos días en ese lugar.

“Pues resulta que ahora sí, en tiempo récord, el lunes (10 de agosto) a primera hora, volvieron los del SIAPA a reparar las ‘malhechuras’ que dejaron”, dijo otro vecino.

El SIAPA realiza "obra de emergencia" aunque desde marzo le reportaron el sovacón

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Lo que temen los vecinos es que de nuevo no se deje asentar debidamente la obra y el hundimiento resurja. Consideran que afortunadamente no ha habido desgracias qué lamentar pero que un carro o un camión pueden hundirse o que una o más casas resulten afectadas.

“Los del SIAPA nos estaban diciendo que este martes ya iba a quedar lista la reparación, ¿pero qué cree?, resulta que ya la habían tapado y cuando volvieron hoy (martes) encontraron conque hay una fuga dentro del socavón; parece que otra vez están haciendo las cosas todo al aventón”, agregó un vecino.