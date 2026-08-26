Presenta Verónica Jiménez iniciativa “Acompañar sin Renunciar” para proteger a familias cuidadoras

Con el objetivo de garantizar el derecho al cuidado y brindar mayor certeza laboral a las familias que tienen bajo su tutela a personas con discapacidad permanente, la diputada de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, presentó la iniciativa “Acompañar sin Renunciar”.

La propuesta contempla que madres, padres y tutores legales que sean servidores públicos estatales o municipales puedan reducir hasta una hora diaria su jornada laboral, sin disminución salarial y sin obligación de reponer el tiempo, siempre que acrediten médicamente la condición de discapacidad permanente de la persona a su cargo.

Jiménez explicó que la iniciativa surgió de un trabajo conjunto con integrantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ), su sindicato y madres y padres de familia que enfrentan diariamente dificultades para conciliar sus responsabilidades laborales y de cuidado.

“Lo que estamos proponiendo es que madres, padres y tutores puedan acompañar a sus hijos en rehabilitaciones, consultas médicas y atención, sin renunciar a sus fuentes de empleo ni poner en riesgo su estabilidad”, señaló la legisladora.

Buscan llevar la reforma al sector privado

De manera paralela a la iniciativa de carácter local, Jiménez presentó un acuerdo legislativo dirigido al Congreso de la Unión para solicitar que se adicione el artículo 65 Bis a la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de que una medida similar pueda beneficiar a quienes trabajan en empresas privadas.

La diputada sostuvo que las necesidades de cuidado no dependen del tipo de empleo de las familias, por lo que consideró necesario establecer este derecho también a nivel federal.

La iniciativa parte del reconocimiento de que el cuidado de una persona con discapacidad puede implicar consultas médicas, rehabilitación, actividades educativas y procesos de inclusión social que obligan a las familias a modificar constantemente sus horarios y actividades.

Actualmente, explicó, la legislación contempla permisos especiales principalmente para casos de enfermedades que requieren hospitalización, pero no establece mecanismos específicos para quienes realizan labores permanentes de cuidado de personas con discapacidad.

La propuesta, aclaró Jiménez, no contempla pagos adicionales ni representa nuevas cargas presupuestales para las instituciones públicas, sino que busca generar flexibilidad en las jornadas laborales para facilitar que las familias puedan cumplir con sus responsabilidades de cuidado.

La iniciativa surgió de una problemática laboral

Durante la presentación, Salvador Álvarez García, director general del CECyTEJ, señaló que durante el último año recibió de manera constante solicitudes de trabajadores que necesitaban permisos para atender a sus hijas e hijos con discapacidad.

Explicó que, al no existir una protección específica, estas ausencias podían traducirse en descuentos salariales. Por ello, destacó la importancia de establecer el beneficio directamente en la legislación y no dejarlo sujeto a permisos individuales.

Por su parte, María Guadalupe Íñiguez Rodríguez, secretaria general del Sindicato del CECyTEJ, consideró que la propuesta representa un acto de empatía y justicia laboral para las madres y padres cuidadores, al permitirles conciliar sus responsabilidades familiares con su empleo.

María Guadalupe Sánchez Aguilar, madre de familia y colaboradora del CECyTEJ, destacó que las familias no buscan asistencialismo, sino contar con condiciones que les permitan continuar trabajando sin descuidar a sus hijos.

“El tener un hijo con discapacidad no significa que no seamos capaces de trabajar”, afirmó.

De acuerdo con cifras oficiales citadas durante la presentación, en Jalisco viven más de 350 mil personas con discapacidad permanente, de las cuales 49 mil 421 tienen entre 0 y 19 años.

La iniciativa fue ingresada en la Oficialía de Partes del Congreso de Jalisco para iniciar su proceso legislativo.