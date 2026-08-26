Alrededor de 450 niñas y niños acompañados por sus familias participaron en la Kermés Pequeñas y Pequeños Ciudadanos, realizada en la Unidad Deportiva El Polvorín, en Zapopan.

La jornada buscó acercar a las infancias y adolescencias a la participación ciudadana mediante actividades recreativas y de aprendizaje relacionadas con la vida cotidiana del municipio.

Isaura Amador Nieto, coordinadora general de Cercanía Ciudadana, señaló que la intención es que niñas y niños reconozcan los problemas de su entorno y sepan que también pueden involucrarse en su solución.

“Queremos que, si ven algún bache, falta de alumbrado, digan: ‘Eso le toca al municipio de Zapopan. Oye, mamá, aquí hay basura, alguien la dejó tirada. Hay que decirle al vecino que ya no haga eso’. Que digan: ‘hay que cerrarle al agua, hay que recoger todo’. Necesitamos urgentemente la ayuda de nuestras niñas y niños”, dijo.

Reúne Zapopan a 450 niñas y niños en jornada de participación ciudadana (Gobierno Zapopan)

Durante la kermés se entregaron reconocimientos a las niñas, niños y adolescentes ganadores del Concurso de Dibujo Infantil 2026. La edición 2025 reunió a más de 200 participantes de entre seis y 15 años. Para la convocatoria de 2026 se establecieron dos categorías, Infancias y Adolescencias, con criterios de evaluación diferenciados de acuerdo con la edad.

Luis Aarón Quiroga Morales, director de Participación Ciudadana de Zapopan, destacó que más allá de la técnica o el resultado de los dibujos, las ideas plasmadas por los participantes muestran cómo entienden su relación con la ciudad.

Para el funcionario, esas respuestas reflejan que la participación ciudadana también está en acciones cotidianas y en la manera en que las infancias entienden el trabajo colectivo.

En el evento también participó Bardomiano Galindo, presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Zapopan, quien destacó la incorporación de niñas, niños y adolescentes a los instrumentos de participación del municipio.

La jornada contó con estaciones de Protección Animal, Rastro, Comisaría, Consejo Municipal del Deporte, Movilidad, Bomberos, Alumbrado Público y Aseo Público. En ellas, los participantes conocieron aspectos relacionados con el cuidado de los animales, identificación de riesgos, servicios públicos, movilidad y seguridad vial.

La kermés forma parte de las Jornadas de Cercanía, realizadas durante las dos administraciones del presidente municipal Juan José Frangie y vinculadas con la conmemoración del Día de la Participación Ciudadana.

Como parte del concurso, las personas ganadoras recibieron un kit de dibujo y un paquete de juguetes. Los premios fueron de mil pesos para los terceros lugares, dos mil para los segundos y tres mil para los primeros lugares de cada categoría.