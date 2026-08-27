Jalisco impulsa Circuito 14 para crear empresas proveedoras de la industria de semiconductores

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), presentó Circuito 14, una plataforma que busca impulsar la creación y profesionalización de empresas proveedoras para la industria de semiconductores y fortalecer la cadena de suministro del sector en el estado.

La iniciativa está dirigida a ingenieras e ingenieros, investigadores, profesionales de la industria tecnológica y estudiantes de posgrado de Jalisco y del resto de México, particularmente aquellos con conocimientos en microelectrónica, sistemas embebidos, diseño de hardware y software y áreas relacionadas.

Circuito 14 pondrá especial atención en campos como el diseño de chips, software especializado, inteligencia artificial aplicada y sistemas embebidos. De los proyectos participantes se seleccionarán hasta 15 para integrarse a un proceso de formación especializada, mentorías con expertos y vinculación con inversionistas y compañías globales.

Durante la presentación, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que el programa busca aprovechar el talento altamente especializado para fortalecer el ecosistema tecnológico de Jalisco y generar nuevas empresas capaces de integrarse a las cadenas globales de suministro.

El mandatario recordó que el liderazgo de Jalisco en la industria electrónica es resultado de una apuesta que comenzó hace 25 años y que permitió consolidar al estado como uno de los principales referentes nacionales del sector.

Lemus señaló que el objetivo es que las nuevas empresas puedan desarrollar tecnología propia, registrar patentes y posteriormente comercializar sus soluciones con compañías electrónicas o incluso crear sus propias empresas.

“Son 580 millones de dólares de suministros de productos que se pueden producir aquí en Jalisco o en cualquier parte de México, nosotros queremos que sea en Jalisco”, afirmó.

Buscan eliminar una de las principales barreras para emprender

La secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, explicó que uno de los principales objetivos de Circuito 14 es reducir las barreras de entrada que enfrentan quienes buscan emprender en el sector de semiconductores.

La funcionaria señaló que las licencias y herramientas necesarias para realizar diseño de semiconductores pueden tener costos de miles de dólares, por lo que el programa permitirá a los participantes acceder a computadoras y licencias especializadas sin tener que asumir inicialmente ese gasto.

“Literalmente estamos democratizando el acceso a una grandísima oportunidad”, afirmó Blanco Ochoa.

Circuito 14 estará ubicado en las instalaciones del CINVESTAV, en Zapopan, donde también se proyecta la instalación del primer Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, impulsado por los gobiernos estatal y federal, así como el Centro Kutsari.

La intención es fortalecer la cadena de valor nacional del diseño de circuitos integrados y contribuir al desarrollo de productos de semiconductores hechos en México.

Formación especializada y acceso a inversionistas

El programa será impulsado por SEDECO y operado por el fondo de inversión Carabela VC. Los proyectos seleccionados recibirán 70 horas de formación validada por la industria, con contenidos relacionados con modelos de negocio deep tech, estrategias de comercialización para el sector industrial, finanzas, propiedad intelectual y desarrollo de pitch.

Además, tendrán acceso a seminarios intensivos presenciales, mentorías de especialistas nacionales e internacionales, herramientas para el diseño de semiconductores y vinculación con empresas dedicadas a la fabricación de chips.

Los participantes también recibirán acompañamiento de líderes de la industria para fortalecer sus modelos de negocio y prepararse para presentar sus proyectos ante posibles inversionistas.

Al finalizar el proceso, los proyectos serán presentados ante inversionistas, empresas líderes del sector y aliados estratégicos. Los cinco proyectos con mayor potencial recibirán acompañamiento técnico especializado y participarán en una presentación final.

Blanco Ochoa destacó que Circuito 14 busca generar un círculo virtuoso para que el conocimiento y el talento especializado que ya existe en Jalisco se transforme en nuevas empresas, empleos de alto valor y oportunidades de inversión.

Durante el acto, el director general del CINVESTAV, Alberto Sánchez Hernández, resaltó la colaboración entre la institución y el Gobierno de Jalisco en proyectos relacionados con ciencia, innovación y tecnología, mientras que Jesús Palomino Echartea, director general de Intel, reconoció la apuesta por fortalecer el ecosistema tecnológico y la cadena productiva de semiconductores.

Con esta iniciativa, Jalisco busca consolidar nuevas capacidades empresariales en un sector estratégico y lograr que una mayor parte del conocimiento, talento y valor generado por la industria de semiconductores permanezca en el estado y pueda competir en los mercados internacionales.