El alcalde de Jocotepec, Hugo García, buscará la reelección en las votaciones de 2027

El alcalde Hugo García, acompañado de la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, durante el II Informe de Gobierno municipal.

El alcalde de Jocotepec, Hugo García Vargas conocido popularmente como “Bombín”, presentó su segundo Informe de Gobierno, donde hizo un llamado al gobierno estatal para apoyar con más recursos al municipio, a fin de realizar obras para el abasto de agua, renovación de escuelas de educación básica, esto, ante la estrechez presupuestal que tiene el municipio.

Incluso, pidió al gobernador Pablo Lemus, que cumpla con la entrega de una ambulancia y con la rehabilitación de seis planteles.

Al informe acudieron los diputados Miguel de la Rosa, coordinador de la bancada de Morena y Tonantzin Cárdenas Méndez, coordinadora parlamentaria de Futuro. El alcalde llegó al cargo postulado por Futuro y por la alianza opositora Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco.

Por separado, la diputada Tonantzin Cárdenas levantó la mano del presidente municipal de Jocotepec, Hugo García Vargas, durante la asamblea de la organización SUMA del distrito 17, celebrada ante legisladores, liderazgos regionales y la población del municipio.

La legisladora consideró que García Vargas es el mejor perfil para dar continuidad al proyecto político en el municipio, al destacar su cercanía con la gente y su compromiso de poner las necesidades del pueblo en primer lugar.

En su intervención, Tonantzin Cárdenas sostuvo que esas cualidades corresponden a lo que busca la Cuarta Transformación en sus representantes, lo que se consideró como el anunció del alcalde para buscar la reelección en las votaciones de 2027.

Durante su discurso, “Bombín” agradeció la confianza de Tonantzin Cárdenas, del diputado Miguel de la Rosa y del coordinador estatal de la agrupación SUMA, Michel Cisneros, ante quienes reafirmó su disposición a construir acuerdos y mantenerse del lado del pueblo.

El presidente municipal también planteó que los municipios deben recibir atención del Gobierno del Estado sin distinción de colores políticos, porque los recursos públicos pertenecen a la población.

Jocotepec se ubica en la ribera del lago de Chapala, a 56 kilómetros de distancia de Guadalajara. Cuenta con 47 mil habitantes, de los cuales alrededor de 20 viven en la cabecera municipal, según el Censo del INEGI.