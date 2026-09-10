Darán un giro al albergue del CADIPSI para personas en situación de calle, pero no cierra sus puertas

El Censo hecho por el DIF Guadalajara indica que en la capital jalisciense hay 1,087 personas que viven en las calles.

El DIF Guadalajara le va a dar un giro al albergue del Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia (CADIPSI), situado en la avenida Belisario Domínguez 420, casi esquina con República. Sin embargo, no va a cerrar sus puertas, advirtió la directora del organismo, Verónica Gutiérrez.

El albergue busca dar una mejor atención a personas que están en situación de calle y que enfrentan adicciones, esto, ante la información que dieron a conocer trabajadores de ese Centro, a quienes les preocupa que al darse un nuevo enfoque de atención se excluya a personas indigentes y que a ellos los cambien de lugar de trabajo, desaprovechando su experiencia profesional.

Verónica Gutiérrez explicó que el modelo que buscan aplicar es que sean personas “pares”, que ya salieron de situaciones de adicciones, quienes establezcan un vínculo de confianza y los atiendan. Por ello, se le llama Programa de Acompañamiento, Referencia y Entornos Seguros (PARES).

“Es falso que el centro de Belisario Domínguez ahora vaya a convertirse en un Centro de Atención de Adicciones. No, no es así. Lo que nosotros estamos planteando es un espacio de bajo umbral donde no se les pida a las personas que no traigan consumo, aceptamos que las personas puedan tener un consumo, para acceder a servicios básicos, como regaderas, alimentación, lavandería, ir al baño y a través de la empatía y de la escucha de las personas pares, visibilizar cuáles son las personas que cada persona está viendo en su proceso”, dijo

El nuevo modelo de atención en el albergue del CADIPSI se basa en experiencias ya aplicadas en personas en situación de calle en ciudades como Nueva York y tiene la asesoría de la Fundación Bloomberg.

“Este programa permite un primer contacto para que las personas que deciden permanecer en la calle, tengan un espacio para conversar y eventualmente tener un vínculo de confianza a partir del cual, puedan expresar una necesidad ya sea de acompañamiento o de acceder a otro programa u otro servicio. Este modelo reconoce que no todas las personas están en condiciones de recorrer el mismo camino. Cada una ira expresando que necesidades tiene y trataremos de ir ajustando o ir canalizando a las personas a lo que cada una vaya indicando”, precisó.

Las personas que ahora están en CADIPSI Belisario Domínguez se están cambiando al albergue que se tiene en calzada Las Palmas, junto al parque Agua Azul.

A los 14 trabajadores adscritos al albergue de CADIPSI Belisario Domínguez se está dialogando con cada uno de ellos para darles alternativas ya sea para asesorarlos en una posible jubilación o cambiarlos a cualquiera de los 84 centros de asistencia que tiene el DIF Guadalajara.

Según el conteo realizado por el DIF Guadalajara en febrero pasado, en la ciudad capital hay 1,087 personas en situación de calle.