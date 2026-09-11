Dictan nueva condena a violador serial que se hacía pasar por chofer de plataforma

Sentenciado por abuso sexual en agravio de pasajeras de autos de app

Alberto Pimentel Gayosso, un violador serial que se hacía pasar como chofer de autos de plataforma, fue declarado culpable y condenado a diez años ocho meses de prisión.

El caso por el que se le dictó una nueva pena ocurrieron el 3 de febrero de 2018, cuando una mujer abordó un vehículo de plataforma digital tras salir de un establecimiento en el Fraccionamiento Puerta de Hierro, del municipio de Zapopan.

En el trayecto, el conductor simuló que se le cayó su teléfono celular, para pedirle a la pasajera que le ayudara a buscarlo; entonces el chofer se fue hacia los asientos traseros, pero ahí intimidó a la la mujer y la agredió sexualmente; después la dejó cerca de su domicilio.

Tras la denuncia de lo ocurrido, se realizaron las investigaciones que permitieron aprehender al responsable, quien en un procedimiento abreviado aceptó la responsabilidad en los hechos y un juez le dictó diez años y ocho meses de prisión por los delitos de violación y lesiones, además de que debe pagar una suma económica como reparación del daño.

Esta sería por lo menos, la tercera condena que el delincuente sexual ha recibido, aunque tendría abiertos otros seis procesos por hechos similares.

Alberto Pimentel Gayosso se hacía pasar por chofer de plataforma y se acercaba a donde había mujeres en evidente espera de un auto solicitado por medio de una app; entonces aprovechaba que las víctimas no confirmaban las placas de circulación del vehículo asignado.

Cuando las usuarias sí etectaban que no era el coche que las aplicación les había enviado, el sujeto argumentaba que existía un desfase en la plataforma digital.

El violador serial fue capturado en agosto de 2019, tras denuncias de ataques sexuales que consumó desde el año 2018 en Zapopan, Guadalajara y Tonalá.

El ahora sentenciado utilizaba armas de fuego y cuchillos para amedrentar a sus presas, a quienes aparte de agredir sexualmente, lesionaba y les robaba pertenencias de valor.